「保留演唱會票給外國人」挨批！ 陳世凱：會尊重台灣粉絲權益

交通部長陳世凱昨天提出鼓勵大型國際性指標演唱會來台舉辦、保留大型演唱會部分票券給國外旅客的構想，但慘遭炎上，許多人認為熱門演唱會門票很難買了，竟還要保留給外國人？陳世凱今天（14日）晚間緊急回應，執行細節都還在研議調整中，所有討論都會以尊重台灣粉絲的感受與權益為前提。

陳世凱昨天說明，之前韓國知名藝人GD先前來台，吸引非常多日本、韓國、香港粉絲來台，為鼓勵大型國際性指標演唱會、頒獎典禮或展覽來台舉辦，擬推行補助或與旅行社合作。

陳世凱說明，演唱會補助規模要視預算及藝人規格狀況而定；旅行社方面，擬留部分票券給國外旅行社，以招攬當地旅客來台。推行第一年，目標邀請2至3組大咖藝人、典禮或展覽來台。

不過這一番話讓許多追星族火大，認為現在搶票環境已經要跟黃牛比手速、為愛遠征粉絲比財力、阻擋小粉紅鑽漏洞來台參加演唱會，現在又要把票給外籍旅客，讓台灣粉絲買不到票，通通在下水道漏音區見？

陳世凱說明，目前觀光署的執行細節都還在研議調整中，所有討論都會以尊重粉絲的感受與權益為前提，請大家放心。他指出，整體方向只有一個，就是思考如何讓台灣在國際演唱會市場更具吸引力，並把台灣納入巡演版圖，增加更多追星的機會。

陳世凱說，交通部是要借鏡新加坡、韓國等國家的做法，透過文化與觀光的加乘效果，把市場做大，吸引更多國際級藝人來台開唱，帶動粉絲經濟、城市活絡與觀光效益，讓更多人因為一場演唱會走進一座城市，並願意再回來探索，這些都仍在蒐集意見、持續討論中。

他強調，觀光署也必須同步提升台灣的整體觀光體質，從點、線到面，全面改善觀光品質，也再次感謝民眾的回饋，交通部與觀光署一定會好好來規劃，在確保本國粉絲權益的前提下，兼顧文化發展、城市魅力與國際觀光。

