擠房省錢？ 女領隊控訴被安排與男老闆同住 網友急喊：快離職

近日一名女領隊發文控訴旅行社竟要求她與老闆同房，讓她感到十分不安與離譜。（情境照）

一名女領隊近日發文，控訴旅行社安排她與男性老闆「同房」出團，理由竟是「司領房較貴，要擠一下」。荒謬要求曝光後，引發業界人士與網友譁然，痛批「這不是潛規則，是不正常的公司」。

原PO在臉書社團《靠北旅遊業》發文表示，她看到領隊資料顯示自己與老闆同住一間房，向主管詢問後得到的回應是「這次司領房比較貴，有時候會擠一下」。原PO心想成本應由公司自行吸收，「干我屁事？」儘管她願意接受一般同事間的「擠房」，但對象卻是男性老闆，讓她既不安又覺得離譜。

她進一步向公司同事打聽，對方竟回答「旅行社帶團本來就這樣」，讓她一度懷疑是否這就是業界「潛規則」。然而當她詢問外調領隊時，得到的答案卻完全不同，「她們說旅行社絕對不可能、也不敢提出這種要求」，讓原PO更加感到不對勁。

貼文一出，引發大量旅遊業者與民眾留言力挺原PO，更直言這做法「超越底線」。不少人留言表示，「女領隊不可能跟單男同房」、「領隊安全比什麼都重要」、「正常旅行社不可能這樣排房」。也有人直勸原PO儘速離開：「不要接這團，趕快離職，這家公司絕對有問題！」

也有業者指出，領隊住宿安排有固定規範，性別不同者不會同房，更別說是與主管或客人共同入住，「再怎樣都不可能同房，這是最基本的底線」。

