為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北加碼補助飼料、防疫與消毒設備 即起開放合格豬農申請

    2025/11/14 17:45 記者黃子暘／新北報導
    新北市農業局說，市府加碼補助飼料差額外，也提供防疫消毒設備最多1.5萬元補助，協助養豬場穩定營運。（新北市農業局提供）

    新北市農業局說，市府加碼補助飼料差額外，也提供防疫消毒設備最多1.5萬元補助，協助養豬場穩定營運。（新北市農業局提供）

    台中市爆發非洲豬瘟，中央禁止廚餘養豬，提供飼料差額補助。新北市長侯友宜今（14）日說，新北未來會走向禁用廚餘養豬，並規劃加碼補助逐步輔導新北66場廚餘養豬場逐步轉型用其他飼料。農業局長諶錫輝說，中央在全國禁運禁宰期間補助廚餘養豬場每頭豬15天補助300元飼料差額，新北加碼補助150元，每頭豬可獲補助450元，另提供轄內養豬場購置防疫設施及消毒設備補助經費一半，上限1.5萬元。

    農業局說，市府加碼補助飼料差額外，也提供防疫消毒設備最多1.5萬元補助，協助養豬場穩定營運；新北加碼飼料差額補貼對象為領有廚餘再利用許可且依規定改用飼料餵飼的養豬場，防疫設施及消毒設備補助對象則為本市轄內養豬場，即日起可向新北市養豬協會登記需求，由協會協助申請各項補助。

    如經查獲違規使用廚餘，農業局說，除依飼料管理法及動物傳染病防治條例開罰外，中央及地方提供的相關補助將不得申請，防疫期間請勿心存僥倖。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播