可以回家了！馬太鞍溪堰塞湖災區16:10解除紅色警戒

林保署花蓮分署今天中午最新的馬太鞍溪堰塞湖空拍，顯示目前新生堰塞湖蓄水剩下20萬公噸。（林保署花蓮分署提供）

馬太鞍溪堰塞湖因穩定溢流，未再出現堵塞或異常蓄水情形，下游河道水位亦未超過警戒標準，林保署花蓮分署依氣象署雨量預報評估未來24、48小時已無豪大雨發生，今天下午4點10分發布解除紅色警戒；花蓮縣府今天下午4點半也解除應變中心一級開設。

林業保育署花蓮分署指出，今天清晨因山區仍在降雨，無法上山空拍，至中午天氣放晴，立即進行空拍，結果顯示新、舊堰塞湖量體均明顯縮小，新堰塞湖蓄水剩20萬公噸、舊堰塞湖35萬公噸，水量穩定且持續溢流，溢流口及兩側邊坡也沒有再崩塌或堵塞，下游河道水位穩定下降，整體水勢在可控範圍。

請繼續往下閱讀...

林保署花蓮分署表示，依中央氣象署最新定量降水預報，未來24、48小時馬太鞍溪上游集水區的預估降雨量分別為0.4mm、0.8mm，皆低於紅、黃警戒條件200mm，且第九河川分署下游水位監測顯示，目前水位未超過臨時堤防的0.5公尺（二級警戒）及1公尺（一級警戒）門檻，依「馬太鞍溪堰塞湖警戒發布避難解除機制表」規定，3項評估指標皆符合解除警戒條件。

由於水利署已完成明利村淹水防堵作業，林業及自然保育署花蓮分署與水利署及第九河川分署共同研商後，建議中央災害應變中心解除紅色警戒，並於今天下午4點10分發布解除紅色警戒通報，並建議花蓮縣政府解除光復鄉大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村，萬榮鄉明利，、鳳林鎮大榮里、山興里及長橋里的紅色警戒，但因堰塞湖邊坡仍脆弱，仍請民眾盡量不要往河川區域活動。

花蓮縣政府說，收到4點10分最新通報單後，已於下午4點半解除應變中心一級開設，並公告解除花蓮縣「馬太鞍溪堰塞湖溢流影響範圍」警戒區，但仍呼籲民眾盡量不要靠近河川行水區。

花蓮縣政府公告解除馬太鞍溪堰塞湖警戒區。（縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法