為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    可以回家了！馬太鞍溪堰塞湖災區16:10解除紅色警戒

    2025/11/14 17:37 記者花孟璟／花蓮報導
    林保署花蓮分署今天中午最新的馬太鞍溪堰塞湖空拍，顯示目前新生堰塞湖蓄水剩下20萬公噸。（林保署花蓮分署提供）

    林保署花蓮分署今天中午最新的馬太鞍溪堰塞湖空拍，顯示目前新生堰塞湖蓄水剩下20萬公噸。（林保署花蓮分署提供）

    馬太鞍溪堰塞湖因穩定溢流，未再出現堵塞或異常蓄水情形，下游河道水位亦未超過警戒標準，林保署花蓮分署依氣象署雨量預報評估未來24、48小時已無豪大雨發生，今天下午4點10分發布解除紅色警戒；花蓮縣府今天下午4點半也解除應變中心一級開設。

    林業保育署花蓮分署指出，今天清晨因山區仍在降雨，無法上山空拍，至中午天氣放晴，立即進行空拍，結果顯示新、舊堰塞湖量體均明顯縮小，新堰塞湖蓄水剩20萬公噸、舊堰塞湖35萬公噸，水量穩定且持續溢流，溢流口及兩側邊坡也沒有再崩塌或堵塞，下游河道水位穩定下降，整體水勢在可控範圍。

    林保署花蓮分署表示，依中央氣象署最新定量降水預報，未來24、48小時馬太鞍溪上游集水區的預估降雨量分別為0.4mm、0.8mm，皆低於紅、黃警戒條件200mm，且第九河川分署下游水位監測顯示，目前水位未超過臨時堤防的0.5公尺（二級警戒）及1公尺（一級警戒）門檻，依「馬太鞍溪堰塞湖警戒發布避難解除機制表」規定，3項評估指標皆符合解除警戒條件。

    由於水利署已完成明利村淹水防堵作業，林業及自然保育署花蓮分署與水利署及第九河川分署共同研商後，建議中央災害應變中心解除紅色警戒，並於今天下午4點10分發布解除紅色警戒通報，並建議花蓮縣政府解除光復鄉大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村，萬榮鄉明利，、鳳林鎮大榮里、山興里及長橋里的紅色警戒，但因堰塞湖邊坡仍脆弱，仍請民眾盡量不要往河川區域活動。

    花蓮縣政府說，收到4點10分最新通報單後，已於下午4點半解除應變中心一級開設，並公告解除花蓮縣「馬太鞍溪堰塞湖溢流影響範圍」警戒區，但仍呼籲民眾盡量不要靠近河川行水區。

    花蓮縣政府公告解除馬太鞍溪堰塞湖警戒區。（縣府提供）

    花蓮縣政府公告解除馬太鞍溪堰塞湖警戒區。（縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播