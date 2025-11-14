「玫瑰墓」樂團嘉市演出 引導學子走向光明人生

「玫瑰墓」樂團今天到嘉市嘉華中學巡演。（記者丁偉杰攝）

「玫瑰墓」樂團巡迴全國各校園演出，透過以生命為主題創作及表演音樂，改變學子偏差行為，引導走向光明人生，今天來到嘉義市嘉華中學結合搖滾樂與演講，團長蘇世揚醫師說，6年來巡演至今近500場，最大收穫是與師長一同見證學子的生命行為改變。

此活動由嘉義阿里山扶輪社、西區扶輪社、民雄扶輪社邀請演出，今天中午國際扶輪3470地區總監莊和達與扶輪社幹部、若竹兒教育基金會榮譽董事長賴嬿伃、嘉華中學校長陳俊榤、玫瑰墓樂團團長蘇世揚等人出席演出前記者會，隨後音樂會在禮堂舉行，數百位學子到場聆聽。

蘇世揚說，樂團6年來透過生命教育音樂故事演出，呼籲大家要珍愛人生、遠離毒品，相關故事來自他20多年來擔任醫院急診醫師，對生命的深刻感觸，至今陸續寫成140多首創作歌曲，在各地校園巡演進行生命教育。

樂團團員除了蘇世揚，還包括大提琴手莊佳音、小提琴手陳沛彣、鼓手及主唱趙家麟、BASS及主唱周逸凡、主奏吉他手陳竑道，有醫師、保險規劃師和專業音樂人。

樂團以搖滾為骨幹、以生命為靈魂，憑藉獨創的「音樂演講」形式，將生命教育與音樂藝術完美融合，去年榮獲教育部社會教育貢獻獎，及今年全國好人好事八德獎。

蘇世揚說，透過音樂演出，跟學子探討生命健康、事業金錢、情感家庭、夢想志趣4大議題，6年來常有師長寫信感謝樂團改變學子偏差行為，更有學子受到演講的影響，遠離不好的朋友，重拾正確人生觀與價值觀，從中成長蛻變。

「玫瑰墓」樂團團長蘇世揚醫師（中）說，6年來巡演至今近500場，最大收穫是與師長一同見證學子的生命行為改變。（記者丁偉杰攝）

「玫瑰墓」樂團到嘉華中學演出，數百位學子到場聆聽。（記者丁偉杰攝）

