為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「玫瑰墓」樂團嘉市演出 引導學子走向光明人生

    2025/11/14 17:32 記者丁偉杰／嘉義報導
    「玫瑰墓」樂團今天到嘉市嘉華中學巡演。（記者丁偉杰攝）

    「玫瑰墓」樂團今天到嘉市嘉華中學巡演。（記者丁偉杰攝）

    「玫瑰墓」樂團巡迴全國各校園演出，透過以生命為主題創作及表演音樂，改變學子偏差行為，引導走向光明人生，今天來到嘉義市嘉華中學結合搖滾樂與演講，團長蘇世揚醫師說，6年來巡演至今近500場，最大收穫是與師長一同見證學子的生命行為改變。

    此活動由嘉義阿里山扶輪社、西區扶輪社、民雄扶輪社邀請演出，今天中午國際扶輪3470地區總監莊和達與扶輪社幹部、若竹兒教育基金會榮譽董事長賴嬿伃、嘉華中學校長陳俊榤、玫瑰墓樂團團長蘇世揚等人出席演出前記者會，隨後音樂會在禮堂舉行，數百位學子到場聆聽。

    蘇世揚說，樂團6年來透過生命教育音樂故事演出，呼籲大家要珍愛人生、遠離毒品，相關故事來自他20多年來擔任醫院急診醫師，對生命的深刻感觸，至今陸續寫成140多首創作歌曲，在各地校園巡演進行生命教育。

    樂團團員除了蘇世揚，還包括大提琴手莊佳音、小提琴手陳沛彣、鼓手及主唱趙家麟、BASS及主唱周逸凡、主奏吉他手陳竑道，有醫師、保險規劃師和專業音樂人。

    樂團以搖滾為骨幹、以生命為靈魂，憑藉獨創的「音樂演講」形式，將生命教育與音樂藝術完美融合，去年榮獲教育部社會教育貢獻獎，及今年全國好人好事八德獎。

    蘇世揚說，透過音樂演出，跟學子探討生命健康、事業金錢、情感家庭、夢想志趣4大議題，6年來常有師長寫信感謝樂團改變學子偏差行為，更有學子受到演講的影響，遠離不好的朋友，重拾正確人生觀與價值觀，從中成長蛻變。

    「玫瑰墓」樂團團長蘇世揚醫師（中）說，6年來巡演至今近500場，最大收穫是與師長一同見證學子的生命行為改變。（記者丁偉杰攝）

    「玫瑰墓」樂團團長蘇世揚醫師（中）說，6年來巡演至今近500場，最大收穫是與師長一同見證學子的生命行為改變。（記者丁偉杰攝）

    「玫瑰墓」樂團到嘉華中學演出，數百位學子到場聆聽。（記者丁偉杰攝）

    「玫瑰墓」樂團到嘉華中學演出，數百位學子到場聆聽。（記者丁偉杰攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播