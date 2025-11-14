UNIQLO送暖1.5萬件發熱衣 石崇良三度許願：希望每位社工都有1件

台灣優衣庫（UNIQLO Taiwan）與衛福部、內政部共同舉辦「The Heart of LifeWear 全球送暖行動」發熱衣捐贈儀式，捐出1.5萬件HEATTECH吸濕發熱衣。（記者邱芷柔攝）

為向長期守護社會安全的第一線人員致敬，台灣優衣庫（UNIQLO Taiwan）今天（14日）與衛福部、內政部共同舉辦「The Heart of LifeWear 全球送暖行動」發熱衣捐贈儀式，捐出1.5萬件HEATTECH吸濕發熱衣，提供給全台社工人員與特種搜救隊員。

衛福部長石崇良說，他很高興能代表社工接受UNIQLO這份冬天送來的溫暖禮物，「這是一股冬天的暖流」，社工長期在台灣扮演安定社會的重要第一線角色，約有2萬多名，他突然話鋒一轉，「糟糕，我們只有1.5萬件，我們有2萬名社工，這數字兜不起來。我好希望他們每一個人都有一件，怎麼辦？」讓現場一片笑聲。

石崇良致詞中也三度許願，「我好希望他們每個人都有一件（發熱衣）」，還笑說，如果捐贈數量不夠，「我們來買！」他解釋，為什麼希望每位社工都能獲得保暖衣物？社工深入弱勢家庭、高風險家庭與偏遠地區，是災難現場最早抵達、最早接觸需要協助對象的第一線專業者，「經常可能冒著風險，不論天氣好壞，都得去探視、關懷。」

他以花蓮堰塞湖溢流災害為例，衛福部第一時間啟動「一戶一社工」與「重建路上、社工陪你走」機制，3週內動員全國600人次社工，服務超過2700戶受災家庭，結合心理衛生專業與民間團體力量協助災民重建生活，凸顯社工在災害中的關鍵角色。

石崇良也提到，特種搜救隊在天災來臨時「更不用講」，總是穿著厚重裝備、冒著風雨衝向最危險的現場把人救出來，有保暖衣物能在嚴峻任務中帶來溫暖，他再次感謝UNIQLO以實際行動支持第一線英雄，讓更多人看見他們的付出。

內政部次長吳堂安說，消防署同仁、特搜隊員及許多志工、義工經常在寒冷環境執行任務，UNIQLO的捐贈「不只是物資，更是社會關懷的力量」，讓第一線同仁深受鼓舞。他也搭上石崇良的「三度許願」說，「剛剛石部長說社工有2萬人，我也跟UNIQLO報告，我們消防署有1.8萬多人，5千多名特搜隊，還有志工義工」，盼讓第一線工作者在最需要的時候，即使外在環境寒冷，身體仍然是暖的。

