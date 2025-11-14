為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    演唱會擬留票給國外旅客惹怒追星人 陳世凱回應了

    2025/11/14 17:40 即時新聞／綜合報導
    交通部長陳世凱希望借鏡其他國家，吸引國際級藝人，來發展台灣觀光，但追星人並不看好；圖為佐藤健。（圖擷取自@takeruxxsato社群平台「Instagram」）

    交通部長陳世凱希望借鏡其他國家，吸引國際級藝人，來發展台灣觀光，但追星人並不看好；圖為佐藤健。（圖擷取自@takeruxxsato社群平台「Instagram」）

    交通部長陳世凱昨（13日）表示，擬保留一些演唱會票券給外國旅行社，用來招攬外國旅客來台，此舉觸怒許多台灣追星人，紛紛在社群平台上標記、私訊立委。陳世凱稍早在社群平台「Threads」發文強調，執行細節都還在研議調整中。所有討論都會以尊重粉絲的感受與權益為前提，借鏡新加坡、韓國等國家的做法，透過文化與觀光的加乘效果，把市場做大，吸引更多國際級藝人來台開唱，帶動粉絲經濟、城市活絡與觀光效益。

    追星人提醒，吸引國際級藝人來台灣跟推出套裝行程吸引國際粉絲是兩回事。國際級藝人應該不用擔心票房，政府應該先擔心硬體能否滿足他們的需求，或是國際粉絲來到台灣會不會嫌棄住宿貴又不好、交通不便吧。

    也有追星人以赴韓追星的經驗提出疑問，為什麼是要犧牲本國追星人的權益來達成發展國旅的目的呢？他去首爾看演唱會，住宿跟朋友拼一個晚上可以壓在台幣1000以內，而且環境也是乾淨舒適，但據他所知台灣如果有大型演唱會的話，住宿的價格都是瘋漲，這部分就算留票給外國人，外國人也會被住宿價格嚇退。

    相關新聞
    生活今日熱門
