「這裡不是吃到飽！」黃喉貂狂嗑廚餘掀議 玉管處急令改善

黃喉貂又名熊浣熊，是一種雜食性動物，示意圖。（資料照）。

近日有民眾登玉山群峰時，驚見排雲山莊後方出現廚餘未妥善處理的情況，一名山友拍下委外廠商將廚餘置放在開放式空間瀝乾，結果引來野生黃喉貂前往覓食，甚至跳上木椅與地面紅籃翻找食物，畫面曝光後引發熱議。

綜合媒體報導，黃喉貂大口啃食掉落在木椅上的殘渣，隨後又跳入紅色籃子中翻找廚餘，彷彿自助餐吃到飽。由於排雲山莊是登山客攀登玉山的重要休息與用餐地點，廚餘由廠商每日負責背運下山，但這次被拍到的處理方式，讓民眾質疑可能導致野生動物過度親近人類活動區域，進而改變習性，同時也擔心瀝乾過程所產生的汙水會污染高山環境。

對此，委外廠商表示，當日值班員工原先將廚餘放置籃中瀝乾，準備稍後打包，但因一時疏忽未立即處理。他強調，未來將加強員工的職前訓練，避免類似情況再發生。

玉管處則回應，一發現問題便立即要求管理人員處理，並強調廠商每日務必將所有廚餘確實背下山。副處長邦卡兒‧海放南表示，已要求山莊管理人員加強督導，以維護高山環境的生態與整潔，避免野生動物因人為因素產生依賴行為。

玉管處也呼籲登山客與管理單位共同維護生態，確保玉山環境不因垃圾與廚餘處理不當而受到破壞。

