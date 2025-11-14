為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中梧棲非洲豬瘟案場病毒不具活性 應變中心：需連3次採檢沒問題才算安全

    2025/11/14 17:16 記者楊媛婷／台北報導
    農業部長陳駿季（中）表示，台中梧棲養豬場的病毒經獸醫所分離後已確認不具活性。（記者楊媛婷攝）

    農業部長陳駿季（中）表示，台中梧棲養豬場的病毒經獸醫所分離後已確認不具活性。（記者楊媛婷攝）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，國內疫情目前僅該單一案場，經國軍強力清消，PCR檢測仍陽性，非洲豬瘟中央災害應變中心今（14日）表示，獸醫所確認病毒已不具活性，但依規定連3次採檢病毒不具活性才算安全，已責成台中市府再度清消，預計下週二前再度採檢。

    國內10月首度爆發非洲豬瘟疫情，經高強度圍堵後，疫情僅鎖定在台中梧棲案場，該場經國軍入場移除豬糞並強力清消後，第四度採檢仍呈現陽性。應變中心日前就表示，將會由農業部獸醫所觀察病毒是否仍具活性，應變中心指揮官、農業部長陳駿季表示，經獸醫所分離病毒後，已確認病毒不具有活性，但依據規定，要連續3次檢測並確定不具活性，才可百分百放心。

    獸醫所所長鄧明中說明，分離病毒措施需要7天，也已請台中市府再度入場清消，預計下週二前可再入場採檢，若這次入場採檢卻認為PCR陰性，就可不用再後續分離病毒確認是否還有活性。

    另依世界動物衛生組織（WOAH）規定，若要重返非疫區，必須自最後一個案例發生3個月後再無疫情，並且該案場必須飼養哨兵豬確定無病毒等。

    農業部長陳駿季表示，未來若要重返非疫區，一定會符合WOAH規定，也表示一定要確認國內的養豬場非常乾淨，重返非疫區後才會再考量重啟台灣豬外銷。

    另國內飼養19頭以下豬隻可不用畜牧登記，陳駿季表示，針對這類家戶型養豬，農業部將審慎評估是否輔導退場。

