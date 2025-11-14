為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首波冷氣團？下週低溫下探14度 颱風論壇曝最冷時間點

    2025/11/14 17:24 即時新聞／綜合報導
    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下週三預期也是冷空氣最強的時候，北部、宜蘭最低下探14度，其他地方最低也有15-17度，全台日夜溫差都很大，建議趁週末溫暖好天氣的時候，可先把冬衣拿出來準備，並出下週天氣概況。（資料照）

    下週將有一波冷空氣南下台灣，強度有望挑戰今冬首波冷氣團，對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（14）日指出，下週三預期也是冷空氣最強的時候，北部、宜蘭最低下探14度，其他地方最低也有15-17度，全台日夜溫差都很大，建議趁週末溫暖好天氣的時候，可先把冬衣拿出來準備。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，最新模式預報顯示，下星期將有一波較強冷空氣南下台灣，強度有望挑戰今冬首波冷氣團，算是正式宣告初冬到來！建議大家趁週末溫暖好天氣的時候，可先把冬衣拿出來準備。

    粉專指出，以目前預報，時程大概是：週六至週日（15-16）東北季風偏弱，全台各地暖熱，尤其中南部最高還是能衝到30度左右，除了東北部仍然有陣雨以外，其餘各地好天氣；下週一至下週二（17-18）冷空氣開始南侵，前緣水氣抵達，北部、東部轉為陣雨，溫度逐漸下降。中南部位於背風面，持續偏乾，白天仍暖，但夜間溫度降很多，日夜溫差大。

    粉專續指，下週三至下週四（19-20）乾冷空氣逐漸接手，北部、東部緩緩的轉乾、放晴，中南部則持續乾冷。下週三預期也是冷空氣最強的時候，北部、宜蘭最低下探14度，其他地方最低也有15-17度，全台日夜溫差都很大，請留意。

