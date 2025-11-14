淡江大橋頂級避震器曝光！ 7大型阻尼器能抗七級強震

工程團隊在淡江大橋裝設多個阻尼器，可抗七級強震。（公路局提供）

淡江大橋即將在明年5月12日通車，負責建造的交通部公路局正加緊收尾工程。公路局今天（14日）曝光淡江大橋的避震阻尼器照片，可抵抗7級以上強震，在2500年迴歸期的極端地震條件下，不僅要「不倒」更要維持車輛通行，還能確保災後救援不中斷。

淡江大橋主橋在今年9月16日舉行「合龍典禮」，施工團隊持續進行節塊銲接、索力施拉與高程、線形校正等關鍵工序，10月3日順利完成全橋結構實質連結。淡江大橋由交通部公路局負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府從未參與建造。

請繼續往下閱讀...

公路局指出，淡江大橋是北台灣的新地標、北海岸重要交通生命線，為確保重大災害發生時仍能維持通行，工程團隊特別進行地震危害度分析，打造能抵抗7級以上劇震的漂浮型斜張橋。

公路局解釋，主橋採全漂浮式系統設計，與一般斜張橋於橋塔處支撐橋面不同，淡江大橋以斜張鋼纜懸吊承重並搭配隔減震系統，使主梁在地震時可微幅漂浮、位移，產生消能作用，橋體能吸收地震能量，降低結構受損風險。

公路局先蒐集橋址方圓50公里範圍內的歷史地震紀錄與斷層資料，客製化進行地震危害度分析，模擬最大地震條件（地表加速度約0.45g），確保橋梁在極端條件下仍能維持穩定。

如何抵抗7級以上劇震？公路局工程團隊在關鍵位置設置HFR、FVD阻尼器等多項隔減震設施，有效控制橋梁振動頻率，在地震發生時，裝置能吸收並釋放能量，讓結構不受集中應力破壞，就像橋體會呼吸般柔性應對震動，達到隔震與消能的雙重效果。

公路局表示，淡江大橋也是台灣首座新建橋梁設置HFR阻尼設備，具備支撐、消能、復位等功能，主橋塔淡水側設置7支HFR，總阻尼力達5250噸，平時為鋼性結構，維持橋面穩定，地震時將自動打開閥門，透過伸縮液壓方式以連通管讓7支HFR平均受力，吸收巨大能量並自動復位、避免結構破壞，並使橋面在震後仍保持平順與安全，可以說是淡江大橋的「心臟」。

公路局指出，依據耐震設計的基本精神，橋梁應達到小震不壞、中震可修、大震不倒，淡江大橋更進一步提升標準，在2500年迴歸期的極端地震條件下不僅要「不倒」，更要維持車輛通行，確保災後救援不中斷。

工程團隊在淡江大橋裝設多個阻尼器，可抗七級強震。（公路局提供）

工程團隊在淡江大橋裝設多個阻尼器，可抗七級強震。（公路局提供）

工程團隊在淡江大橋裝設多個阻尼器，可抗七級強震。（公路局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法