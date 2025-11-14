監控流向！非洲豬瘟應變中心：18日前養豬戶廚餘車一律加裝GPS

非洲豬瘟中央應變中心指揮官、農業部長陳駿季（中）表示，下週二前所有廚餘養豬戶廚餘載運車都必須加裝ＧＰＳ。（記者楊媛婷攝）

非洲豬瘟中央災害應變中心今（14日）表示，因應環境部已恢復讓廚餘養豬戶運豬車協助清運廚餘到堆肥場或焚化爐，為加強掌控，已規定18日前所有廚餘養豬廚餘車都須加裝GPS，12月6日前就會將即時監控廚餘蒸煮入法，違者最重可廢止再利用許可證照。

蒸煮監測入法 12/6前上路

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，經15天圍堵措施後已清零，毛豬都已恢復拍賣、屠宰、運輸等，廚餘則持續禁止，並將應變中心會議改為每週五召開。應變中心指揮官、農業部長陳駿季會後表示，針對廚餘議題，一定要滿足落實徹底蒸煮、即時監控、法規完備前才會恢復廚餘使用，已達成共識會將廚餘蒸煮設備的即時監控規定入法，另環境部與農業部也擬未來針對惡意違規的廚餘養豬戶，將直接廢除該場的「廚餘再利用檢核」許可，「惡意」會依個案判斷。

廚餘不可跨縣市運送

環境部環境管理署副署長林左祥表示，為協助清運廚餘，11月23日到12月6日期間，開放取得再利用許可的廚餘養豬戶可用其廚餘車協助清運廚餘到堆肥場或焚化爐，但若載運A縣市的廚餘，同樣也只能載運到A縣市的堆肥場或焚化爐，不可跨縣市運送，至於廚餘監測入法部分，預計12月6日前會在「一般廢棄物回收清除處理辦法」公告。

陳駿季進一步指出，為加強監控廚餘流向，已要求所有豬農的廚餘車必須在下週二前全數加裝GPS，不加裝者就不可上路，也會請地方政府協助加強稽查。

台中市長盧秀燕近日稱該市將全面禁止廚餘養豬，並稱該措施領先中央，陳駿季對此表示，中央原則全面禁止使用廚餘養豬，但199頭以上養豬場可否用廚餘，法規規定許可權在地方政府手上，但即使用廚餘養豬，也同樣必須要有蒸煮設備、並且必須持續蒸煮90度、1小時以上。

中華民國養豬協會則呼籲直接全面禁用廚餘，否則12月要到環境部前抗議，陳駿季表示，會傾聽產業團體意見，但也強調，廚餘一定要落實蒸煮才可進入養豬系統，未來會持續針對相關議題與產業界溝通。

隨毛豬恢復拍賣，目前拍賣價格每公斤都有在90元以上，但無法達到產業界期盼的95元，部分豬農還反映140公斤以上的大豬價格不佳，甚至冷凍廠因屠宰設備限制，導致收購意願被影響，陳駿季表示，冷凍公會從開市第一天起就配合農業部政策持續進場拉豬，目前市面的毛豬85%進拍賣系統，另15%則是直接屠宰不經拍賣到冷凍廠，冷凍公會也持續收購大豬。

