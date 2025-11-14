馬太鞍溪新生堰塞湖溢流餘20萬噸水 災區維持紅色警戒估10天復原

馬太鞍溪上游的3號堰塞湖昨天已經溢流，目前水量仍有20萬公噸，今日因山區持續降雨因此無法空拍，圖為13日溢流前照片。（林保署提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖從7月26日發生後，迄今陸續形成3座堰塞湖，林保署花蓮分署表示，3號堰塞湖昨溢流後目前估計還有20萬公噸水，如發生溢流潰決仍有風險，下游維持紅色警戒。縣府表示，目前萬榮鄉花45線預計3天內搶通，台9線受災的229K至231K搶通單線供大型機具進入，不過一般車輛管制進入、避免會車困難，預估整個災區約10天完成復原。

林保署花蓮分署長黃群策指出，馬太鞍溪新形成的3號堰塞湖昨天雖提前溢流，但壩體不穩，預估有20萬公噸水量，若潰決估計馬太鞍溪水位會抬升12至15公分，仍有一定風險，目前下游鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉警戒區維持紅色警戒，民眾均應依規定疏散撤離，林保署將持續監測溢淹範圍；至於更上游的舊堰塞湖目前水量有35萬公噸，穩定溢流無立即危險。

請繼續往下閱讀...

花蓮縣府建設處表示，鳳林鎮、萬榮鄉的花45鄉道目前由開口契約廠商派機具進場清淤，預計3日內搶通；公路局在台9線229K-231K部分目前搶通單線，但僅供大型機具進入災區疏濬及清淤，為了讓清淤早日完成，現場交通管制路段，包括台9線自萬里溪橋南端加油站前起南下車輛管制、長橋路及長安路口（長橋國小前）管制進入台9線、花45線明利國小前路口、193線與光豐公路口、忠一路及忠二路等進行管制。

此外，國軍今日也進駐14台大小機具，投入人力398人，明還會持續增加兵力，提供災戶清淤協助。花蓮縣府統計，萬榮鄉及鳳林鎮自啟動紅色警戒以來，堰塞湖保全戶強制撤離人數累積2140人、垂直撤離4112人、土石流保全戶撤離3181人，目前鳳林鎮收容人數為14人、萬榮鄉14人、光復鄉197人；衛生局通報，目前有光復鄉3人在台北榮總鳳林分院住院安置，長照個案有6人（4位鳳林鎮、1位光復鄉及1位萬榮鄉），安置在門諾壽豐護理之家。

軍方今天派兵協助鳳林鎮長橋里民宅、花45鄉道及台9線清淤。（陸軍第二作戰區提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法