地下刊物青年奮鬥40年 張廖萬堅獲母校輔大傑出校友肯定

地下刊物青年奮鬥39年，教育部政次張廖萬堅（左）今年獲母校輔大傑出校友獎肯定，特別返校去探視當年的訓導長、天主教台北總教區榮休總主教洪山川（右）。（取自張廖萬堅臉書）

教育部政次張廖萬堅在讀大學時搞地下刊物和社運，還被情治單位列管，40年後榮獲母校輔仁大學頒贈傑出校友，見證台灣民主化的歷程，輔大預計在12月5日公開頒獎表揚。

張廖萬堅在臉書發文表示，他就讀輔大時，剛好遇到1987年解嚴，為響應當時台大校園民主運動風潮（511台大學生日遊行、爭取言論自由之自由之愛刊物等），他在輔大出版「地下刊物」，寫文章批判國民黨黨國體制下的校園審稿制度落伍又封閉的文化，還透過社團號召學弟妹，積極參與校外社會運動，關懷弱勢農民及工團，被情治單位（調查局春暉專案）列入監控對象（黑名單）。

輔大今年建校100年，114學年共遴選24位傑出校友，分別為「學術卓越類」、「藝能體育類」、「工商菁英類」、「社會服務及彰顯天主教精神類」及「本校貢獻類」，張廖萬堅屬於「社會服務及彰顯天主教精神類」，棒球亞洲選球王周思齊、帛琉大使黎倩儀、梵諦岡宗座宗教交談部副秘書長鮑黎、輔大前校長黎建球、花蓮慈濟醫學中心副院長黃志揚、亞東醫院麻醉部主任陸正威、台肥董事長李孫榮、紅蘿蔔工業公司董事長、藝人吳奇隆等亦獲傑出校友殊榮。

張廖萬堅昨日返輔大探視當年唸大學時（1986年）的訓導長、天主教台北總教區榮休總主教洪山川，洪山川82歲，退休後住在耕莘樓，精神很好。張廖萬堅說，大學畢業後不曾再見過面，當年他搞地下刊物和運動，洪山川不但沒有把他們視為洪水猛獸，竟還願意主動找他們一起吃飯，安排他們和當時的輔大校長羅光（前總主教）聊天，洪山川還曾叮嚀他們如果參加校外活動，要注意人身安全。

張廖萬堅說，後來他推動爭取輔大首屆學生會代表普選產生，並當選首屆臨時學代會主席，再進一步推動學生會成立，當時擔任訓導長的神父洪山川，面對學生，願意溝通、傾聽與包容，在當年的戒嚴體制下，應該不是一件容易的事。

