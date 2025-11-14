為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬太鞍堰塞湖溢流台9線「淤土深1公尺」 便橋搶修需等水退

    2025/11/14 16:45 記者花孟璟／花蓮報導
    公路局東區養護工程分局清除台9線長橋段路面淤泥,不過愈往南的區域靠近明利村段,因為縣管區域排水問題,清理完成約要7到10天。(公路局提供)

    公路局東區養護工程分局清除台9線長橋段路面淤泥，不過愈往南的區域靠近明利村段，因為縣管區域排水問題，清理完成約要7到10天。（公路局提供）

    鳳凰颱風降下的豪大雨、加上馬太鞍溪堰塞湖3號昨天下午溢流，台9線在鳳林鎮長橋的229至231K路段因為旁邊有區域排水，從明利村下來的大水把台9線變成河道，昨天下午3點水退，公路局今天動員機具人力清理台9線，目前有維持1車道讓疏濬及清淤的重型車輛通過。公路局花蓮工務段長陳麗華說，該路段要恢復至少約需7到10天，至於馬太鞍溪便橋部分因溪水仍非常湍急，進場施工時間需要觀察水勢情況。

    公路局指出，受馬太鞍堰塞湖連日溢流影響，台9線229K到231K路段（鳳林鎮長橋至馬太鞍溪橋北），因明利村堤防破口淹入的大水進入台9線旁邊的縣管區域排水，水位高漲之下也淹入台9線。公路局花蓮工務段長陳麗華說，目前該路段路面淤土最高達1公尺，為利救災車輛通行，台9線南下北上均有保持一車道可供通行。

    陳麗華說，昨因堰塞湖3號發生溢流，水利署到下午3點多才重新封堵，然而碰到的問題是區域排水內卡了大量垃圾造成水流不順，造成道路怎麼清都沒用，台9線229~231K要恢復至災前狀態，估計約需7至10天。

    針對民眾最關心的馬太鞍溪便橋何時進場施工？陳麗華說，馬太鞍溪水流仍非常湍急，目前共有2道主流都很靠近馬太鞍溪右岸，加上溪床在鳳凰颱風後又繼續墊高，今天已與水利署會勘，也已派員實施測量，溪底便道涵管為了馬太鞍溪通水，不能阻擋水流，涵管也無法加大，強調會以最快速復原的方式趕工，讓民眾方便通行。

    縣府也表示，台9線229~231K優先供救災車通行，實施交通管制，包括台9線自萬里溪橋南端加油站前起實施南下車輛管制；長橋路及長安路口（長橋國小前）管制進入台9線；花45線明利國小前路口、193線與光豐公路口、忠一路及忠二路等進行管制，敬請鄉親及用路人配合管制，以利加速清淤工作。

    公路局東區養護工程分局清除台9線長橋段路面淤泥，不過愈往南的區域靠近明利村段，因為縣管區域排水問題，清理完成約要7到10天。（公路局提供）

    公路局東區養護工程分局清除台9線長橋段路面淤泥，不過愈往南的區域靠近明利村段，因為縣管區域排水問題，清理完成約要7到10天。（公路局提供）

    公路局東區養護工程分局清除台9線長橋段路面淤泥，不過愈往南的區域靠近明利村段，因為縣管區域排水問題，清理完成約要7到10天。（公路局提供）

    公路局東區養護工程分局清除台9線長橋段路面淤泥，不過愈往南的區域靠近明利村段，因為縣管區域排水問題，清理完成約要7到10天。（公路局提供）

