草屯、日本犬山扶輪社結盟50年 巨石拱門紀念碑揭碑

草屯扶輪社長陳文忠（右）與日本犬山扶輪社長福富孝弘（左），在巨石拱門紀念碑揭碑後，共同敲響扶輪之鐘。（記者陳鳳麗攝）

草屯扶輪社與日本愛知縣犬山扶輪社締結姊妹社，紀念今年結盟50週年，以巨石拱門立碑，今天在兩社的社友見證下揭碑，草屯扶輪社長陳文忠強調，草屯鎮長簡賜勝說，台日一向友好，未來不只扶輪社，也希望草屯鎮與犬山市在文化、產業能多交流。

創設55年的草屯扶輪社，半世紀前就與日本愛知縣犬山扶輪社締結為姊妹社，每3至5年就會有結盟的大型活動，今年是結盟50週年，兩社選在草屯鎮玉峰里活動中心外的植樹區，設置一座巨石拱門紀念碑，犬山扶輪社30多名社友到草屯鎮，與草屯扶輪社的社友一起揭碑，兩社現任社長福富孝弘、陳文忠在揭碑後還一起敲扶輪之鐘。

陳文忠表示，台日民間交流一向活絡，草屯扶輪社和犬山扶輪社結盟半世紀，只要彼此有需要協助，對方就義不容辭相助，10年前草屯鎮公所推動腳踏車漫遊觀光，犬山扶輪社即與草屯扶輪社贈送50部腳踏車給鎮公所，作為免費觀光腳踏車使用；另也捐款助印草屯鎮公所編印的草鞋墩風華年刊，而兩社3至5年就有立碑等見證情誼的活動，今年則以巨石拱門象徵台日民間社團友誼堅若磐石。

草屯鎮長簡賜勝則說，犬山市有日本國五城之一的犬山城，是一個觀光城市，另外犬山燒是重要產業之一，未來希望草屯鎮與犬山市也能有交流機會。

草屯鎮長簡賜勝（左4）與草屯和犬山扶輪社，一起為結盟半世紀的巨石拱門揭幕。（記者陳鳳麗攝）

草屯扶輪社和日本犬山扶輪社的結盟50週年紀念碑，上方有兩國的國旗，象徵台日長久情誼。（記者陳鳳麗攝）

