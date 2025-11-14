陳世凱稱保留外國旅客票券「不影響」 追星族轟：不懂座位有限嗎？

交長陳世凱回應追星族，擬保留給國外旅客的演唱會門票不會影響一般售票。圖為山下智久今下午抵達松山機場。（記者王文麟攝）

陳世凱回應追星人「合作模式不影響一般售票」。（圖擷取自@chanskym社群平台「Threads」）

〔即時新聞／綜合報導〕交通部長陳世凱昨（13日）表示，擬保留一些票券來招攬外國旅客，言論一出，隨即在社群平台上掀起討論。今（14日）陳世凱在社群平台Threads回覆「不影響一般售票」，依舊惹毛追星人，怒嗆陳世凱是不是不懂「演唱會座位數」，跟立委席次一樣，別人拿得多你的黨就拿得少，不要想拿演唱會門票救國旅。

追星人心急如焚，台灣人在購買演唱會、見面會已經要忍耐黃牛票、詐騙、公關票、系統蓋票、不公平的退票制度、坐地起價的旅宿價格、演唱會場館硬體設備不足等狀況，現在還要多一個政府保留票給外國人，自己國人問題卻都沒有解決。

陳世凱說的「不影響售票」，有參加過演唱會的追星人怒回「是讓外國旅客坐遊覽車繞場館聽漏音嗎？」、「通常這種都是貴婦票的一種，幾乎都是在搖滾熱區，怎麼可能給視線遮瑕欄杆區」。況且許多藝人原本就有FC（粉絲俱樂部）抽票資格，外國人本來就能參與，國際級藝人自帶粉絲，不需要交通部多此一舉。

有追星人提醒，外國藝人來台開唱喊的都是「Hi台灣的朋友」，不是「Hi某國的朋友」，用音樂祭吸引國際觀光客還算合理，但演唱會根本不適合做成套裝行程。許多粉絲本身就是因為搶不到台灣場，只能飛去別的國家看表演、順便幫別國增加觀光收入。也有人直言，會飛海外追星的粉絲通常都是看完就走，根本不會多花時間觀光，完全不符合追星族的真實消費行為。

