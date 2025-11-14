為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    陳世凱稱保留外國旅客票券「不影響」 追星族轟：不懂座位有限嗎？

    2025/11/14 18:40 即時新聞／綜合報導
    交長陳世凱回應追星族，擬保留給國外旅客的演唱會門票不會影響一般售票。圖為山下智久今下午抵達松山機場。（記者王文麟攝）

    交長陳世凱回應追星族，擬保留給國外旅客的演唱會門票不會影響一般售票。圖為山下智久今下午抵達松山機場。（記者王文麟攝）

    陳世凱回應追星人「合作模式不影響一般售票」。（圖擷取自@chanskym社群平台「Threads」）

    陳世凱回應追星人「合作模式不影響一般售票」。（圖擷取自@chanskym社群平台「Threads」）

    〔即時新聞／綜合報導〕交通部長陳世凱昨（13日）表示，擬保留一些票券來招攬外國旅客，言論一出，隨即在社群平台上掀起討論。今（14日）陳世凱在社群平台Threads回覆「不影響一般售票」，依舊惹毛追星人，怒嗆陳世凱是不是不懂「演唱會座位數」，跟立委席次一樣，別人拿得多你的黨就拿得少，不要想拿演唱會門票救國旅。

    追星人心急如焚，台灣人在購買演唱會、見面會已經要忍耐黃牛票、詐騙、公關票、系統蓋票、不公平的退票制度、坐地起價的旅宿價格、演唱會場館硬體設備不足等狀況，現在還要多一個政府保留票給外國人，自己國人問題卻都沒有解決。

    陳世凱說的「不影響售票」，有參加過演唱會的追星人怒回「是讓外國旅客坐遊覽車繞場館聽漏音嗎？」、「通常這種都是貴婦票的一種，幾乎都是在搖滾熱區，怎麼可能給視線遮瑕欄杆區」。況且許多藝人原本就有FC（粉絲俱樂部）抽票資格，外國人本來就能參與，國際級藝人自帶粉絲，不需要交通部多此一舉。

    有追星人提醒，外國藝人來台開唱喊的都是「Hi台灣的朋友」，不是「Hi某國的朋友」，用音樂祭吸引國際觀光客還算合理，但演唱會根本不適合做成套裝行程。許多粉絲本身就是因為搶不到台灣場，只能飛去別的國家看表演、順便幫別國增加觀光收入。也有人直言，會飛海外追星的粉絲通常都是看完就走，根本不會多花時間觀光，完全不符合追星族的真實消費行為。

    在 Threads 查看
    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播