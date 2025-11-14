長期繭居中輟生重啟連結 113學年總復學率達89.8％

教育部今日表揚2025年度全國中輟預防業務績優人員，桃園市多個學校及單位獲得肯定。（圖由桃園市教育局提供）

根據教育部統計，113學年度第二學期全國共有1694名中輟生，總復學率達89.8%，找回每個離校的孩子難度很高，為感謝和肯定所有大人們的用心，教育部今（14）日舉行表揚大會，教育部國教署長彭富源共頒發57個獎項，包含7個績優縣市、34個績優單位及16位績優人員，陪伴長期繭居的中輟生重啟與外界連結，暖心的專輔人員說：「輔導不是催孩子飛，而是陪他等風來。」

其中，桃園市山腳國中、大成國中、楊梅國中秀才分校、警察局少年警察隊及愛鄰舍學園等單位獲肯定，楊梅國中秀才分校主任李加靈及桃園市輔諮中心專輔人員鄭紓彤更榮獲績優人員殊榮。

桃園市教育局長劉仲成表示，桃園市推動中輟追蹤輔導工作，以「關懷不放棄、陪伴不間斷」為核心，透過教育、警政與社政等多方協作，在輔導過程中難免遇挫折，但能夠找回每個迷惘學生回到學校，走在生涯發展道路上，是最大的肯定。

就讀楊梅國中秀才分校的小海（化名）因家庭照顧不足，多次曠課遊蕩街頭，8年級（國二）轉介至秀才分校後，在導師與輔導室協力陪伴下，透過學習吉他與籃球重拾自信，「球賽要上場、表演不缺席」，小海從此在球場上揮汗、在舞台上發光，9年級（國三）時勇敢報考體育班並成功錄取。

就讀楊光國中小的小柏（化名），因家庭成員對學校與外界高度不信任而長期繭居，輔導介入的過程困難重重，專輔老師努力不懈地選擇以陪伴代替施壓，不談復學只談生活，透過桌遊、談話與緩慢地建立信任，小柏誠實說出「我害怕、我再想想」，以自己的步調回應世界，學習在人際與情緒中找到平衡，靠時間與理解的輔導，讓沉默少年重啟與外界的連結；暖心相伴的專輔老師說：「輔導不是催他飛，而是陪他等風來。」

就讀山腳國中的小庭（化名）因家境困頓等生活壓力，讓他一度逃避上學，情緒低落甚至出現自傷行為，輔導老師以美容美髮課程為起點，幫助他發掘興趣與天賦，並以技藝課程建立自信，而能積極準備特招，小庭不僅改善作息，還懂得理財與規劃未來，成功錄取高職建教合作班，他說「當有人願意相信我，我也能相信自己。」

教育部今日表揚2025年度全國中輟預防業務績優單位與人員，國教署長彭富源（左四）頒獎表揚7個績優縣市。（圖由教育部提供）

