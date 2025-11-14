為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    拆東岸高架橋露曙光？基市長謝國樑：不過度影響交通下規畫拆除可能性

    2025/11/14 16:33 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市長謝國樑今天（14日）答詢時指出，他尊重專業，將在不過度影響民眾交通的情況下，規畫拆除東岸高架橋的可能性。（記者俞肇福攝）

    基隆市長謝國樑今天（14日）答詢時指出，他尊重專業，將在不過度影響民眾交通的情況下，規畫拆除東岸高架橋的可能性。（記者俞肇福攝）

    基隆市中正高架橋（俗稱東岸高架橋）啟用迄今46年，民進黨籍基隆市議長童子瑋日前在臉書上拋出拆除東岸高架橋，及旭川河上的明德、親民、至善等3連棟的構想，引發市民熱烈回響。國民黨籍市議員藍敏煌今天（14日）質詢時建議，曾被列為全台10大危橋的東岸高架橋橫亙市區，影響市容，建議市府能夠規畫拆除東岸高架橋。基隆市長謝國樑答詢時表示，他尊重專業，將在不過度影響民眾交通的情況下，規畫拆除的可能性。

    東岸高架橋1979年完工，北起基隆市田寮河喜豬橋，南端銜接29號橋通往中山高速公路，是基隆市區通往中山高速公路的主要幹道。早年因常有聯結車通行，橋梁損耗大，一度被列為全台10大危橋之一。隨著2009年補強工程完工，2016年基隆市政府禁止大貨車、砂石車、聯結車等大車通行。

    藍敏煌質詢時表示，東岸高架橋使用年代久遠，基隆市政府每年都要編列經費維護。再加上東岸高架橋長期以來遮蔽市區的天際線，希望市府能規畫、研擬拆除東岸高架橋的可能性。

    謝國樑答詢時表示，他曾就東岸高架橋拆除一事，與交通處長陳耀川深談過，他的立場是支持打開城市天際線的想法，但也尊重交通與工程相關專業，將在不過度增加民眾交通負擔的前提下做規畫。

    陳耀川指出，基隆市政府曾針對東岸高架橋做過相關評估，若貿然拆除，將對孝二路、忠一路、愛三路及仁五路間街廓的交通造成衝擊。但拆除後，打開市區天際線肯定對市容及都市發展有正面影響。交通處未來將與工務處合作，討論是否有降低交通衝擊的可能性。

