台東紅烏龍紅到義大利原因曝 助攻台灣冰淇淋奪世界冠軍

趙韻嵐以台灣原料製成世界第一的冰淇淋，也讓紅烏龍「更紅」。（趙韻嵐提供）

台東的紅烏龍也冠上「世界第一」光環。彰化縣鹿港鎮冰淇淋師趙韻嵐前進義大利西西里島參加世界冰淇淋比賽，以台東紅烏龍茶搭配彰化的蜂蜜加入當地橙橘，創新口味在50支各國隊伍中奪下世界冠軍，台東一眾茶廠直到看了新聞、互相查找，才發現是台東的「博雅齋」果香紅烏龍成為這次比賽主角。

新聞傳回台灣，包括博雅齋年輕老闆簡睿宏全都渾然不知各國冰淇淋師已紛紛瞄準紅烏龍，向趙韻嵐索要配方。原來是趟韻嵐太低調，和其他參賽者不同，她十分專注在討論茶葉烘焙與呈現方式，也不向茶廠談及自己要參賽、不要求對方為自己量身訂作茶款，而是以茶廠本身茶葉品質應戰。

簡睿宏說，趙韻嵐曾到台東向眾多茶商進貨，當台東一堆茶商議論紛紛，「到底是誰家的茶紅到義大利？」這時自己才翻了出貨紀錄，發現「鹿港有位買家，名字是英文拚音，只透過網路詢問茶品內容與程現口感，似乎就是趙韻嵐」，去電詢問，不僅確定就是趙韻嵐本人，還真的是用自家茶葉獲獎。

簡睿宏說，趙韻嵐就是「職人個性」，台東茶廠根本不知她要去比賽，自己也曾拿過大獎，「根本沒有茶廠知道國宴上的冰淇淋是她的手筆！」因此就當她是一般要購買茶葉用以加工的食品業者，「我們也沒想過自家茶葉能紅到義大利，實在榮幸」。紅烏龍總算是名揚國際，有茶商則笑稱，這款茶湯可稱為「義大利紅」。

博雅齋屬於台東第一批製作紅烏龍的茶廠，從農業部「一鄉一特色」開始興起，鹿野海拔不高，與南投、阿里山等地難以烏龍茶相競，透過茶改場另闢蹊徑，以烘烤帶出梅納反應引出特有香氣，歷經17年才熬到這等地步，又被趙韻嵐所使用並帶上國際。

趙韻嵐說，先生邱經偉熟悉各種台灣茶，相較下，紅烏龍對外國人更新鮮，而且果香濃韻，自己不用茶粉而是茶湯才好淬出最佳茶香，用於其中，而義大利冰淇淋（Gelato）以大量牛奶為基底，茶湯厚實口感才不似其他茶種易被掩蓋，成為自己的最佳選擇。

台東紅烏龍茶更紅，這也是茶廠、茶農及農改場努力了17年後所樂見。（博雅齋提供）

使用原葉沖泡茶湯再製成冰淇淋，而非單純添加茶粉。（趙韻嵐提供）

