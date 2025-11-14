塞爆！高雄仁武恐現最複雜交通系統 地方盼新闢交流道

國十仁武交流道即便非巔峰時刻，車流量也非常大。（記者洪臣宏攝）

仁武區為高市唯一人口正成長行政區，今年突破10萬大關，加上仁武產業園區廠商陸續進駐，國道10號仁武交流道交通巔峰時刻「打結」情況日漸嚴重，居民憂心一旦國7、高屏二快通車，更是雪上加霜，市議員江瑞鴻建議，在國道1號與國道10號銜接處附近的鼎力路開闢交流道，舒緩國10仁武交流道與高雄榮總一帶交通壅塞。

臉書社團「高雄好過日」曾指出，國道7號仁武系統交流道由三條高快速公路交會，包括高屏二快、國7、國10，設計很複雜，「成為全台看起來最複雜系統交流道」。其中國七預計2030通車，高屏二快環評中。

請繼續往下閱讀...

江瑞鴻指國10仁武交流道現在就已壅塞不堪，他說，從高雄方向下仁武交流道，遇到仁林路口第一個紅綠燈，只有2、300公尺，燕巢方向下交流道約50公尺就會碰到水管路，這兩個交流道與平面道路的緩衝路面長度已不敷使用，經常塞車塞回國10，上午10時都不見得能紓解車流。

他說，仁武將成為高快速公路交會樞紐，這也是通往佛光山、義大遊樂世界要道，不僅是上下班巔峰時刻，現在連假日也常見塞車，居民苦不堪言。

江瑞鴻說，仁武區人口增加可以預見，加上仁武產業園區第一期的廠商陸續進駐，第二期也已經發包，未來將增加約6千個就業人口，交通問題必須未雨綢繆。

他已向高市府反映，建議高公局在國一銜接國十附近的鼎力路，新闢一處國一的交流道，解決用路人繞道榮總或國10仁武交流道，造成該路段經常塞車問題。

國十高架橋下經常車水馬龍。（記者洪臣宏攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法