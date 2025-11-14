萌娃裝扮走秀 台南安定胡麻節暖身

安定胡麻節將於22日舉行，幼兒園小朋友以胡麻為主題裝扮，率先亮相。（記者劉婉君攝）

台南安定胡麻節將於22日登場，多名幼兒園小朋友今（14）日在記者會上先以胡麻為主題進行裝扮亮相，為活動暖身，當天現場還有限量的免費麻油美食供民眾品嚐。

台南是全台最大的胡麻產地，安定為主要產區之一，目前已陸續有農民開始採收，安定區公所與安定區農會今天共同召開記者會，宣傳將於22日在公所西側停車場舉行的胡麻節活動。

安定區長陳仁偉表示，台南胡麻產量占全國7成，時序入冬，胡麻也是冬令進補的重要食材，邀請民眾當天到安定品嚐麻油美食，參與幼童的胡麻化妝秀等活動。

安定區農會總幹事黃彥銘指出，過去3年胡麻受到氣候影響，產量不佳，今年則估計產量約有7、8成，且農會生產的胡麻產品，100%使用國產胡麻，風味純正，預計農曆年前推出當季採收胡麻製成的胡麻油。

多位幼兒園小朋友也在家長及老師的協助下，裝扮成農民、廚師、胡麻油甚至麻油煎蛋、拿著胡麻植株的「蒙娜麗莎」等，一同出席記者會，活動當天也將進行走秀。

當天活動還有胡麻農特產品展售、限量麻油椪餅蛋等DIY體驗等，以及胡麻花田拍照打卡，認識胡麻生長環境，完成指定任務還可獲贈限量胡麻美食兌換券及農會超市兌換券等。

安定胡麻節將於22日登場，除了有限量免費胡麻美食品嚐，還有幼兒的胡麻化裝秀等活動。（記者劉婉君攝）

