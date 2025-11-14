為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    萌娃裝扮走秀 台南安定胡麻節暖身

    2025/11/14 16:21 記者劉婉君／台南報導
    安定胡麻節將於22日舉行，幼兒園小朋友以胡麻為主題裝扮，率先亮相。（記者劉婉君攝）

    安定胡麻節將於22日舉行，幼兒園小朋友以胡麻為主題裝扮，率先亮相。（記者劉婉君攝）

    台南安定胡麻節將於22日登場，多名幼兒園小朋友今（14）日在記者會上先以胡麻為主題進行裝扮亮相，為活動暖身，當天現場還有限量的免費麻油美食供民眾品嚐。

    台南是全台最大的胡麻產地，安定為主要產區之一，目前已陸續有農民開始採收，安定區公所與安定區農會今天共同召開記者會，宣傳將於22日在公所西側停車場舉行的胡麻節活動。

    安定區長陳仁偉表示，台南胡麻產量占全國7成，時序入冬，胡麻也是冬令進補的重要食材，邀請民眾當天到安定品嚐麻油美食，參與幼童的胡麻化妝秀等活動。

    安定區農會總幹事黃彥銘指出，過去3年胡麻受到氣候影響，產量不佳，今年則估計產量約有7、8成，且農會生產的胡麻產品，100%使用國產胡麻，風味純正，預計農曆年前推出當季採收胡麻製成的胡麻油。

    多位幼兒園小朋友也在家長及老師的協助下，裝扮成農民、廚師、胡麻油甚至麻油煎蛋、拿著胡麻植株的「蒙娜麗莎」等，一同出席記者會，活動當天也將進行走秀。

    當天活動還有胡麻農特產品展售、限量麻油椪餅蛋等DIY體驗等，以及胡麻花田拍照打卡，認識胡麻生長環境，完成指定任務還可獲贈限量胡麻美食兌換券及農會超市兌換券等。

    安定胡麻節將於22日登場，除了有限量免費胡麻美食品嚐，還有幼兒的胡麻化裝秀等活動。（記者劉婉君攝）

    安定胡麻節將於22日登場，除了有限量免費胡麻美食品嚐，還有幼兒的胡麻化裝秀等活動。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播