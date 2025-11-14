為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    芬普尼毒蛋追不回 衛福部長石崇良：依法應由農業部裁處

    2025/11/14 16:24 記者邱芷柔／台北報導
    衛福部長石崇良說，問題雞蛋事件源頭出在畜牧場，依法應由農業部裁處。（記者邱芷柔攝）

    衛福部長石崇良說，問題雞蛋事件源頭出在畜牧場，依法應由農業部裁處。（記者邱芷柔攝）

    彰化文雅畜牧場被檢出違法使用禁藥「芬普尼」，共15萬顆問題雞蛋流入9縣市，最終僅追回不到3萬顆，多數已被不知情的民眾吃下肚，外界原以為衛福部可依「食安法」開罰6萬至2億元，不過衛福部長石崇良今天（14日）說，事件源頭出在畜牧場，依法應由農業部裁處，而洗選蛋廠經地方衛生局調查後已確認「無責」。

    食藥署日前執行「114年禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，彰化衛生局抽驗市售雞蛋發現芬普尼殘留，11月4日檢驗結果出爐，11月9日由食藥署公布，追查後發現15萬顆蛋已流入9縣市，但僅追回不到3萬顆。

    石崇良今天出席「台灣優衣庫公司全球送暖行動發熱衣捐贈社工儀式」，會前受訪時指出，既然問題在畜牧場，就必須回到農業部依相關法規處分。至於洗選蛋廠部分「已確定無責」，因此衛福部原先喊出的最重2億元罰鍰不適用。

    對於芬普尼雞蛋風暴延燒，台北榮總臨床毒物科主任楊振昌認為，政府需盡快釐清藥物殘留來源，並評估是否增加抽驗量，以避免食安信心危機擴大，「民眾最在乎的是，每天吃的蛋安不安全、會不會有其他雞農也有同樣狀況。」

    對於是否擴大稽查，石崇良說，雞蛋抽驗本來就是全年分月進行，今年已抽驗400多件，後續仍有排程，如調查需要就會擴大，「查到哪、驗到哪，驗到哪就公布到哪」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播