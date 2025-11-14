芬普尼毒蛋追不回 衛福部長石崇良：依法應由農業部裁處

衛福部長石崇良說，問題雞蛋事件源頭出在畜牧場，依法應由農業部裁處。（記者邱芷柔攝）

彰化文雅畜牧場被檢出違法使用禁藥「芬普尼」，共15萬顆問題雞蛋流入9縣市，最終僅追回不到3萬顆，多數已被不知情的民眾吃下肚，外界原以為衛福部可依「食安法」開罰6萬至2億元，不過衛福部長石崇良今天（14日）說，事件源頭出在畜牧場，依法應由農業部裁處，而洗選蛋廠經地方衛生局調查後已確認「無責」。

食藥署日前執行「114年禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，彰化衛生局抽驗市售雞蛋發現芬普尼殘留，11月4日檢驗結果出爐，11月9日由食藥署公布，追查後發現15萬顆蛋已流入9縣市，但僅追回不到3萬顆。

請繼續往下閱讀...

石崇良今天出席「台灣優衣庫公司全球送暖行動發熱衣捐贈社工儀式」，會前受訪時指出，既然問題在畜牧場，就必須回到農業部依相關法規處分。至於洗選蛋廠部分「已確定無責」，因此衛福部原先喊出的最重2億元罰鍰不適用。

對於芬普尼雞蛋風暴延燒，台北榮總臨床毒物科主任楊振昌認為，政府需盡快釐清藥物殘留來源，並評估是否增加抽驗量，以避免食安信心危機擴大，「民眾最在乎的是，每天吃的蛋安不安全、會不會有其他雞農也有同樣狀況。」

對於是否擴大稽查，石崇良說，雞蛋抽驗本來就是全年分月進行，今年已抽驗400多件，後續仍有排程，如調查需要就會擴大，「查到哪、驗到哪，驗到哪就公布到哪」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法