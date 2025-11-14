非洲豬瘟疫後策進 侯友宜：新北輔導養豬場逐步停用廚餘

侯友宜表示，市府將輔導養豬場逐步停用廚餘養豬。（記者黃子暘攝）

台中市非洲豬瘟病例幸未擴大，事件也引起是否停用廚餘養豬的議題討論。新北市107場養豬場，其中有66場使用廚餘養豬，市長侯友宜今（14）日赴市議會，在針對非洲豬瘟防疫與因應作為專案報告中指出，市府規劃飼料差額加碼補助、防疫與消毒設施、化製車補助、豬肉攤商補助及公有市場豬肉攤租金減免等措施，另將逐步從設施與飼料來源方面輔導，協助66家廚餘養豬場逐步停用廚餘。

侯友宜說，針對疫後復原及輔導部分，中央提供飼料差額加碼補助300元一頭豬，另豬肉攤補助及公有市場豬肉攤租金減免為3萬元一攤，新北市加碼補助產業3000萬元，包括飼料差額加碼補助150元一頭豬，攤商補助、租金減免1.5萬元一攤（共1500萬元），另外針對防疫設施、消毒設施、化製車補助共714萬5000元。

請繼續往下閱讀...

在政策方面，侯友宜表示，將逐步輔導新北市境內66家廚餘養豬場逐步停用廚餘，轉用飼料或植物性廢渣餵養，輔導作為包括提供散裝飼料桶、飼料輸送管線與飼料桶設置補助、媒合使用植物性廢渣等。

市議員翁震州質詢，相關政策是否意即新北未來將不再使用廚餘養豬？侯友宜迅速回應，「對！這是我的走向」。

翁震州進一步表示，未來不管是家戶廚餘、業者廚餘，是否維持由清潔隊統一收集焚化？盼不要增加清潔隊員工作量，也希望市府出具明確處理流程以供參考。

環保局長程大維說，基於中央政策，收運端不會改變，未來會擴大堆肥、黑水虻消化的量能處理相關廚餘，環保局會維持民眾排出廚餘的順利與正常。

