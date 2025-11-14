新品種洋香瓜「台南13號」抗逆境 甜度直逼「全糖手搖飲」

若栽培得宜，洋香瓜「臺南13號」糖份測試最高可達21度。（記者吳俊鋒攝）

已過立冬，卻仍有「鳳凰」颱風來襲，因應氣候變遷的挑戰，台南區農業改良場針對市場深受歡迎的洋香瓜，全力進行逆境適應力強的研發，今天成果展示，新品種都具早熟、耐熱、抗病等優勢，能加速災後復耕，讓作物的栽培與採收更穩定且韌性，最甜的甚至高達21度，已是手搖飲料的全糖等級，令人驚艷。

因應極端氣候事件日益頻仍，台南農改良場今天舉辦瓜類研發與輔導的成果展，包含品種育成、土壤健康管理與病蟲害整合防治（IPM）等技術，精彩呈現作物栽培產業的永續韌性與創新實力。

今天的發表，有被稱櫛瓜的「夏南瓜」與西洋香瓜、東方甜瓜等兩大類，各展示臺南1號至4號，以及臺南13至16號，歷經多年選育，都是強化抗病與逆境適應力的新品種。

場長陳昱初指出，今年夏季的「丹娜絲」颱風，以及連續豪雨，重創了嘉南地區的作物，設施型瓜果栽培首當其衝，面對極端氣候帶來的風險，持續強化品種改良、健康管理等兩項核心技術，協助農民穩定產量與品質。

陳昱初強調，未來將持續深化品種育成與土壤管理的應用，並透過示範場域、技術輔導，加速推動農民導入永續化、標準化的相關模式，穩健提升南部瓜果的生產體質與市場競爭力。

就展示的櫛瓜而言，依照坊間名稱，以及顏色區分，櫛瓜臺南1號、臺南2號又叫「青如意」，臺南3號為「白如意」，臺南4號則是「黃如意」，前兩種在國內較常見。

臺南3號由於比較「細皮嫩肉」，採收、搬運時，若有不慎，容易造成損傷，影響賣相，栽種量相對較少，但在中東地區卻很熱銷；至於黃色的臺南4號，國內更為稀有。

該場作物改良科研究員黃圓滿說，臺南1至4號都具有高抗白粉病與病毒病的能力，配合不同果皮特性與播種時間，提供產期調節的彈性選擇，已完成技術授權予國內種苗公司，加速商業化推廣。

洋香瓜系列中，糖分測試最高可達到21度的是「臺南13號」，適合夏季設施栽培，較為耐熱，也抗白粉病，早熟性佳。

洋香瓜「臺南14號」果肉橙色，採收率高、裂果率低；「臺南16號」具抗白粉病，適合涼溫季節穩定生產。

「臺南15號」屬於甜瓜類，白肉、極早熟，果皮黃底嵌銀斑，25至28天即達適收。

除了品種改良之外，今天現場也展示針對連作障礙與土壤退化等問題，推動以有益微生物為核心的管理技術，導入放線菌、固氮菌與解磷菌等資材，促進根圈營養循環，並抑制病原菌。

根據嘉義太保洋香瓜試驗田的研究，原病害發生率達80%的地區，在土壤改良與接種菌根菌後，植株生長勢明顯提升，採收率超過9成，效果相當顯著。

台南區農業改良場展示因應氣候變遷的櫛瓜、洋香瓜等新品種研發成果。（記者吳俊鋒攝）

台南區農業改良場展示了新研發的4種櫛瓜。（記者吳俊鋒攝）

面對氣候變遷的挑戰，台南區農業改良場致力瓜類的抗逆境適應力品種研發，展示豐碩的成果。（記者吳俊鋒攝）

