國軍支援兵力來了！ 鳳林鎮災區248名官兵助清理家園

陸軍第二作戰區官兵幫助馬太鞍溪堰塞湖溢流的鳳林鎮長橋里災民清淤。（第二作戰區提供）

鳳凰颱風在花蓮馬太鞍溪上游集水區帶來超過400毫米降雨，造成馬太鞍溪水位提高，從堤防溢淹至萬榮鄉明利、鳳林鎮長橋里，造成台9縣、花45鄉道等聯外道路被水退後的泥沙覆蓋，目前陸軍第二作戰區指揮部今天派出200多名官兵出動清淤，前進鳳林鎮長橋里忠一路、忠二路民宅幫忙挖泥巴，協助災民整理家園。

馬太鞍溪堰塞湖災區包括光復鄉全鄉、鳳林鎮長橋里及萬榮鄉明利村，目前都仍紅色警戒，由於目前水勢已退，陸軍第二作戰區指揮部今天也派248名官兵前進災區，由於萬榮鄉明利村的聯外道路花45鄉道還沒有搶通，今天主要工作放在鳳林鎮長橋里，包括協助民宅清淤的兵力200人、以及工兵部隊48人，官兵一鏟一鏟幫忙挖民宅淤土，軍方裝土機及鏟裝機各一輛搭配民間救災機具，有17台幫助民宅清理花45鄉道的淤土，集中送往中心埔的暫置場。

請繼續往下閱讀...

鳳林鎮長林建平說，鳳林鎮受災面積比明利更大，農田受損約200公頃，受災戶33戶集中在忠一、忠二路一帶，19人在收容所，其餘都依親，今天很感謝軍方和民間協助，幫助災民恢復家園。

陸軍第二作戰區指出，鳳凰颱風從災前撤離至今天，累計派遣救災兵力1079人次，出動各類型機具、車輛包括推土機、裝土機等19項125件，除偕同當地鄉、鎮、村長現地勘查及運用無人機空勘外，並透過運用部隊覺知應用套件（TAK）及無線電機，建立救災共同圖像，以及整合地方政府應變中心及警、消單位災情資訊；此外，第四、第五作戰區跨區增援工兵重機具，協助道路清淤及家園環境整理，希望加速協助災區復原，展現國軍守護家園的效率。

陸軍第二作戰區派官兵協助鳳林鎮公所進行災區清理，將淤泥覆蓋的道路挖出一條通道。（鳳林鎮公所提供）

鳳林鎮長林建平（中右）與軍方協調救災規劃。（鳳林鎮公所提供）

陸軍第二作戰區今天派出248名官兵，前進鳳林鎮長橋里災區協助復原。（鳳林鎮公所提供）

軍方鏟裝車協助清理鳳林鎮長橋里民宅前淤泥。（鳳林鎮公所提供）

陸軍第二作戰區運用部隊覺知應用套件（TAK）建立救災共同圖像。（第二作戰區提供）

陸軍第二作戰區官兵幫助馬太鞍溪堰塞湖溢流的鳳林鎮長橋里災民清淤。（第二作戰區提供）

陸軍第二作戰區官兵幫助馬太鞍溪堰塞湖溢流的鳳林鎮長橋里災民清淤。（第二作戰區提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法