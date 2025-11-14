8旬母悶殺腦癱兒震撼社會 石崇良沉痛：行為應被譴責但情感不捨

衛福部長石崇良受訪時語帶沉重表示，這是一個「很令人遺憾的案子」，這樣的行為不可取，但個人的情感上還是會覺得不捨。（記者邱芷柔攝）

北市1名8旬老母獨力照顧腦癱兒超過半世紀、最終在沉重照顧壓力下悶殺親生兒的悲劇震撼社會，法院近日以高齡照顧困境等因素輕判2年6月，並建請總統特赦；總統府則強調尊重司法權、待程序完成後再議。對此，昨日表態支持總統特赦的衛福部長石崇良，今（14日）受訪時語帶沉重表示，這是一個「很令人遺憾的案子」，但他重申「每一個生命的個體都是獨立且應該尊重的，孩子不是父母親的財產，所以他的生命不應該由父母親有任何理由來決定。」

石崇良進一步指出，對於這樣的事情，「從過去到現在都一樣，都覺得應該被譴責」，但這個案件的特殊性已在法官判決書中有所說明，衛福部尊重司法判定。他強調，更需要反省的是社會支持系統是否足夠，面對長期照顧累積的沉重負荷，「我們應該要有更多的支持。」

請繼續往下閱讀...

他表示，政府會持續強化家庭照顧者支持方案，包括長照2.0中的居家喘息、機構式喘息、社區喘息等服務，這些喘息服務要能讓有需要的家庭更容易取得。至於長照家屬承受的壓力、照顧技巧提升或心理支持，也可透過家庭照顧支持據點協助，呼籲所有需求者都可撥打長照專線尋求幫助。

被問及是否仍支持總統特赦時，石崇良語重心長說，「從我個人的心情，我當然會覺得這樣的一個高齡母親，當然這樣的行為不可取，也不應該成為免除司法的理由，但我個人的情感上，還是會覺得不捨。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法