萬事起頭「南」 串聯親子社群共學台語

南市推動「萬事起頭南 Bān-sū Khí-thâu Lâm」台語家庭推廣計畫，今日正式開跑。（南市文化局提供）

「萬事起頭南 Bān-sū Khí-thâu Lâm」台語家庭推廣計畫正式開跑！今年活動把台語、文化、生活一次打包，推出一連串大人小孩都能輕鬆參加的趣味課程，期待大家「自然開喙講台語」，讓台語回到家庭、回到日常。

南市文化局表示，「萬事起頭南」的名稱靈感來自俗語「萬事起頭難」，把「難」的台語轉成「南」，不但呼應台南，更象徵這項計畫從南部起步、向全台擴散，希望串起更多台語家庭與同好社群。

系列活動以「萬事講、開喙講、做伙講」3大主題展開。「萬事講」貼近親子日常，透過遊戲、故事、情緒對話，把台語變成生活的自然語言；「開喙講」鎖定口說練習，像是台語讀書會、聊天聚會，陪伴大家突破「不好意思開口」的心魔，愈講愈勇敢；「做伙講」則走入台語文化深層，從文學、歷史到家庭議題，大家一起討論，打造真正能把台語說開、說廣的使用空間。

活動內容多元，包括台語音樂講座、台文讀書會、文史走讀、親子手作、台語說故事等，共安排12場活動，會在不同場域輪流登場。文化局也會在社群平台陸續公布資訊，讓有興趣的大小朋友都能輕鬆跟上、想報名馬上就能行動。

此外文化局也宣布「2025台南台語月」延續去年「台語入厝」引起的好評，今年以「入厝後的好日子」為題推出《台語好日子》系列課程，共10場全台語沉浸式體驗，包含竹藝、料理、音樂、植物、手作、桌遊、印衫、哲學等多元領域。每堂課都強調「做得到、用得上」，皆由在地達人與文化工作者親自帶領，包括竹藝師張鈞博、北管樂師蘇泓銘、教育者羅士哲、香草園主王麗斐、米其林主廚蔡瑞成等，詳詢上「台南台語月」官方FB。

