為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    施工3年半 高雄前鎮媽祖港橋改建今年底前全線完工

    2025/11/14 16:08 記者葛祐豪／高雄報導
    前鎮媽祖港橋施工現況。（工務局提供）

    前鎮媽祖港橋施工現況。（工務局提供）

    歷經3年半施工期，橫跨前鎮、鳳山區的交通要道「前鎮媽祖港橋改建工程」目前整體進度已達91.97%，將於今年底前全線完工通車。

    前鎮媽祖港橋的改建工程於2022年5月開始動工，去年7月底下游側開放通車後，已陸續完成上游側捷運黃線地質改良、鋼梁吊裝及橋面版施作等，預計今年底前全線完工通車；副市長林欽榮今（14日）前往視察，了解施工進度情形，特別指示務必如期完工通車，使前鎮與五甲之間交通車流更順暢。

    工務局指出，媽祖港橋改建後的橋梁全長59公尺、橋寬拓增至25公尺，採鋼構梁型式，未來往前鎮將提供3車道、往鳳山方向2車道及安全人行道，大幅提升通行效率。

    工務局強調，為強化捷運黃線隧道潛盾施工安全，在媽祖港橋改建同時投入經費約1億元，啟動捷運黃線行經媽祖港橋路段下方橋墩的地質改良作業，使上下游側橋梁改建時程合計多花費約1年時間，目前整體進度91.97%，超前5.3%，下游側已在去年7月提前開放通車，目前上游側鋼梁吊裝與橋面混凝土澆置已完成，正進行伸縮縫、人行道、護欄、路燈與標線等最後工序，將於12月底全線開放通行。

    施工期間在周邊6處路口安排11名警力（含機巡警力及拖吊車）、6名義交協助交通疏導，並以CCTV、車流偵測器與動態號誌調整來即時控管，確保通勤影響降到最低。

    林欽榮（左）視察前鎮媽祖港橋工程，要求務必如期完工通車。（工務局提供）

    林欽榮（左）視察前鎮媽祖港橋工程，要求務必如期完工通車。（工務局提供）

    前鎮媽祖港橋改建歷經3年半施工，將於今年底完工。（資料照）

    前鎮媽祖港橋改建歷經3年半施工，將於今年底完工。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播