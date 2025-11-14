施工3年半 高雄前鎮媽祖港橋改建今年底前全線完工

前鎮媽祖港橋施工現況。（工務局提供）

歷經3年半施工期，橫跨前鎮、鳳山區的交通要道「前鎮媽祖港橋改建工程」目前整體進度已達91.97%，將於今年底前全線完工通車。

前鎮媽祖港橋的改建工程於2022年5月開始動工，去年7月底下游側開放通車後，已陸續完成上游側捷運黃線地質改良、鋼梁吊裝及橋面版施作等，預計今年底前全線完工通車；副市長林欽榮今（14日）前往視察，了解施工進度情形，特別指示務必如期完工通車，使前鎮與五甲之間交通車流更順暢。

工務局指出，媽祖港橋改建後的橋梁全長59公尺、橋寬拓增至25公尺，採鋼構梁型式，未來往前鎮將提供3車道、往鳳山方向2車道及安全人行道，大幅提升通行效率。

工務局強調，為強化捷運黃線隧道潛盾施工安全，在媽祖港橋改建同時投入經費約1億元，啟動捷運黃線行經媽祖港橋路段下方橋墩的地質改良作業，使上下游側橋梁改建時程合計多花費約1年時間，目前整體進度91.97%，超前5.3%，下游側已在去年7月提前開放通車，目前上游側鋼梁吊裝與橋面混凝土澆置已完成，正進行伸縮縫、人行道、護欄、路燈與標線等最後工序，將於12月底全線開放通行。

施工期間在周邊6處路口安排11名警力（含機巡警力及拖吊車）、6名義交協助交通疏導，並以CCTV、車流偵測器與動態號誌調整來即時控管，確保通勤影響降到最低。

林欽榮（左）視察前鎮媽祖港橋工程，要求務必如期完工通車。（工務局提供）

前鎮媽祖港橋改建歷經3年半施工，將於今年底完工。（資料照）

