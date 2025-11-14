考生注意！大考中心明列學測直尺樣式規範 限量測刻度及數字

115學年度學測簡章列出不符規範之直尺樣例。（截圖自考試簡章）

115學年度學測將於明年1月17日至19日考試，大考中心日前舉辦試務說明會，會中特別說明今年於簡章增列附錄七與附錄八，其中明列直尺、三角板、量角器的相關規範，考生僅可使用有量測用之刻度及數字的工具應考，而有各種符號、圖形、數學式的工具皆不可使用。

115學年度大學學測首日1月17日將考數A、自然等2科；1月18日將考英文、國寫、國綜等3科；1月19日則考數B、社會等2科，日前已報名結束。

針對直尺等工具的規範，大考中心主任張新仁於試務說明會中指出，簡章42頁有包括直尺、三角板、量角器的相關規範，其材質為塑膠製、木製、金屬製等均可；除廠牌標誌外，僅可有量測用之刻度及數字。

張新仁進一步說明，今年簡章特別新增附錄八，列出常見不可使用的直尺樣例，不符合規範的包括尺上有符號或各種圖形，如圓形、正方形、橢圓形、拋物線等，以及尺上印有非量測用的數值、數學式等都不得使用。

大考中心補充，尺上有不同的大小的圓孔設計，也都列為不可使用，是為避免考試當下對圓洞大小的解讀不同而影響作答時間。而若考生攜帶了不符合規範的直尺，不會被列違規扣減考試成績，但會請監試人員先代為保管至考試結束。

此外，張新仁提到，此次簡章也新增附錄七，列出禁止攜帶入座的物品，包括具傳輸、通訊、記憶、拍照、錄影或計算功能的常見樣例，包括行動電話、智慧型的手表、手環、飾品、眼鏡等，還有錄音筆、吊飾型密錄器等都被禁止，違者將依違規處理辦法第8條，視情節處置。

