「有厝無路」1條8米道路苦等53年 古坑鄉長：窮盡一切力量開闢

古坑鄉都市計畫劃設有近20條8米巷道，卻遲未開闢，造成鬧區的住宅精華區「有厝無路」，阻礙地方發展，苦等53年終於露出曙光，其中位於古坑公所附近2條內政部同意補助2億元、縣府協助9000萬元，公所仍要自籌4000萬，古坑鄉長林慧如激動表示，雖對公所財政是沉重壓力，為讓地盡其利帶動古坑鄉發展，一定要窮盡一切力量開闢。

林慧如指出，古坑都市計畫在1972年發布實施，當時即劃設有近20條8米巷道，因當時的省政府規定10米以上道路才補助經費，以公所的財政無力承擔，直到這幾年中央才有政策經費，讓古坑有機會開闢市區2條8米道路。

林慧如說，因為沒有開闢道路，古坑的心臟地帶住宅區只有俗稱「牛車路」只能人、機車通行，有的路段沒有路，無法蓋屋土地閒置，無法地盡其利，地方發展受限，且人口外流，開闢後可以促進地方活絡，將來古坑產業園區廠商進駐有3000個就業機會，要吸引年輕人回鄉或外地人移居，有地可以蓋房子。

內政部核定古坑鄉2條8米計畫道路分別為中華路串連中山路、文淵路至朝陽路，全長570公尺，總經費約1億8000萬元，其中工程費3800多萬、用地費1億4000多萬元；另一條中華路串聯中山路、文淵路，全長470公尺，經費1億5000多萬元，工程費約3200萬元、用地費1億1800多萬元。

林慧如指出，用地部分協議價購已有85%地主同意，剩下部分多數是沒有辦理繼承，將以徵收程序辦理，已獲內政部土地徵收審議小組通過，道路工程辦理設計中，預計明年1月動工，12月底完工。

林慧如指出，這2條8米道路古坑鄉親等了53年，古坑都市計畫1972年發布她才10歲，現已快領敬老卡了，為了古坑鄉未來發展，公所一定要窮盡一切力量開闢。

古坑鄉長林慧如說明內政部核定補助的2條都市計畫8米道路闢建線路。（記者黃淑莉攝）

