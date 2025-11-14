中華郵政：11月21日起 發售駿馬系列集郵商品

中華郵政公司宣布，發售駿馬系列商品。（中華郵政公司提供）

中華郵政公司今天（ 14日）宣布，繼去年發售靈蛇系列集郵商品後，今年11月21日續推出駿馬黃金鑄錠、銀鑄錠、高浮雕銅章等6款系列商品，委請中央造幣廠承鑄。

中華郵政公司表示，商品以細膩的雕刻呈現，輔以典藏包裝盒、專屬提袋及精美說明卡，說明卡由中央造幣廠簽署並加印限量序號，深具紀念意義與珍藏價值，商品數量有限，歡迎至全國各地郵局窗口、郵政博物館洽購。

請繼續往下閱讀...

商品簡介：

一、駿馬黃金鑄錠：以「新年郵票（114年版）」的13元圖案為主題，材質為含金千分之999.9純金，重量10公克，尺寸18.6×24.6（毫米），限量發行1500套，每套售價4萬4800元。

二、駿馬銀鑄錠2款：A、B款分別以「新年郵票（114年版）」的6元及13元圖案為主題，材質為含銀千分之999純銀，每枚重量1盎司、尺寸26×34（毫米），限量發行2款各1000套，每套售價2800元。

三、駿馬銀鑄錠珍藏版：以駿馬銀鑄錠A、B款為套裝組合，銀鑄錠置於可展示的精美包裝盒，限量發行1500組，每組售價5500元。

四、駿馬高浮雕銅章：銅章正面圖案以生肖馬為主圖設計，材質為銅，直徑80毫米，限量發行500套，每套售價3300元。

五、喜迎駿馬金鑄錠•銀鑄錠•銅章典藏組：內含駿馬黃金鑄錠1枚、銀鑄錠2枚及高浮雕銅章1枚，限量發行600組，每組售價5萬3600元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法