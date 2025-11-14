為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中華郵政：11月21日起 發售駿馬系列集郵商品

    2025/11/14 15:35 記者吳亮儀／台北報導
    中華郵政公司宣布，發售駿馬系列商品。（中華郵政公司提供）

    中華郵政公司宣布，發售駿馬系列商品。（中華郵政公司提供）

    中華郵政公司今天（ 14日）宣布，繼去年發售靈蛇系列集郵商品後，今年11月21日續推出駿馬黃金鑄錠、銀鑄錠、高浮雕銅章等6款系列商品，委請中央造幣廠承鑄。

    中華郵政公司表示，商品以細膩的雕刻呈現，輔以典藏包裝盒、專屬提袋及精美說明卡，說明卡由中央造幣廠簽署並加印限量序號，深具紀念意義與珍藏價值，商品數量有限，歡迎至全國各地郵局窗口、郵政博物館洽購。

    商品簡介：

    一、駿馬黃金鑄錠：以「新年郵票（114年版）」的13元圖案為主題，材質為含金千分之999.9純金，重量10公克，尺寸18.6×24.6（毫米），限量發行1500套，每套售價4萬4800元。

    二、駿馬銀鑄錠2款：A、B款分別以「新年郵票（114年版）」的6元及13元圖案為主題，材質為含銀千分之999純銀，每枚重量1盎司、尺寸26×34（毫米），限量發行2款各1000套，每套售價2800元。

    三、駿馬銀鑄錠珍藏版：以駿馬銀鑄錠A、B款為套裝組合，銀鑄錠置於可展示的精美包裝盒，限量發行1500組，每組售價5500元。

    四、駿馬高浮雕銅章：銅章正面圖案以生肖馬為主圖設計，材質為銅，直徑80毫米，限量發行500套，每套售價3300元。

    五、喜迎駿馬金鑄錠•銀鑄錠•銅章典藏組：內含駿馬黃金鑄錠1枚、銀鑄錠2枚及高浮雕銅章1枚，限量發行600組，每組售價5萬3600元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播