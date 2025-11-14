為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台積電新人壓力大訴苦「宣傳都是假的」 才上山兩個月喊想逃

    2025/11/14 16:37 即時新聞／綜合報導
    台積電是許多理工科學生的夢幻公司,不過一名自稱台積電新人的網友今日發一篇「血淚告白文」，坦言每天都在被責備中求生存，甚至崩潰喊出「想下山換跑道」。（資料照）

    台積電是許多理工科學生的夢幻公司，不過一名自稱台積電新人的網友今日發一篇「血淚告白文」，坦言每天都在被責備中求生存，甚至崩潰喊出「想下山換跑道」，貼文曝光後，引發網友兩派大戰。

    該名網友在Dcard發文抱怨，本以為進台積電是寫Code、做製程分析，「結果發現我是在練通靈！」他抱怨自己寫的報告主管看完像沒看，交接班講話像對空氣說話，連警報響起都會讓他腦袋一起「警報大作」，因為不管怎麼處理，「結論永遠都是新人處理不當」。

    他無奈感嘆，「明明以前我很順利、報告也寫得很完整」，但在台積電卻全成了「天真」。更讓他挫折的是，明明只是新人，卻常被要求到老鳥級水準，「能夜輪、能獨當一面、能一人抵十個」，稍微問問題就會被質疑「你還不能獨立值班？」甚至彷彿聽見前輩內心OS：「這孩子是來度假的吧？」

    原PO也反諷，外界看到的宣傳總說「沒有霸凌、沒有瘋狂review、沒有不公平待遇」，但他實際感受到的卻完全不同，並質問「外界是相信台積電的宣傳，相信這些無風不起浪的事實呢？」。

    貼文曝光後吸引大批網友留言，有人建議他趕快「下山」，「所謂的高分紅是拿來當遮羞費的」、「抽到爛單位爛學長姐爛老闆，你只能下山，不然會更痛苦」、「你打聽的不夠多喔，一直以來都是高薪請奴隸」。

    有人則認為他太玻璃心，勸他「睜眼看世界」，「給你那麼高的薪水，工作辛勞又如何，抱怨什麼」、「去外面後會發現外面的世界也長這樣，然後薪水不到一半」、「我代表四萬階層發言：領得少環境沒有比較好」，也有人勸原PO應該想辦法融入職場這個「大染缸」、「讓大家看到你的價值」。

