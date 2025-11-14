竹縣議員憂供應不足 新竹肉品市場總經理：明年跨足冷鏈物流

圖左的新竹肉品市場冷鏈加工廠昨天剛拿到熱騰騰的使用執照，計畫明年第1季要正式投產。（記者黃美珠攝）

儘管非洲豬瘟的陰影仍在，但國人的蛋白質主要仍來自豬肉，國民黨新竹縣議員邱坤桶質疑新竹肉品市場（股）公司拍賣和電宰頭數不斷下降，對整體產業和消費者都不利。他要求縣府農業處和新竹肉品市場說明，未來如何經營肉品市場和遏止養豬業不斷萎縮，穩定豬源也平穩豬價，避免對民生造成重大衝擊。

新竹肉品市場總經理詹皓智說，他們計畫加入冷鏈物流產業的競爭，以此加大生鮮豬肉的供應量，配套的冷鏈加工廠昨剛取得使照，順利將在明年第1季投產，朝年增4萬5000頭生鮮豬肉努力。

眼下豬隻拍賣電宰數量下滑，跟國內生鮮豬肉消費版圖從傳統市場轉戰量販、大賣場、生鮮超市等冷鏈物流通路，以及年輕人蛋白質來源改從雞肉和牛肉有關。

新竹肉品市場慣行的經營模式是拍賣、屠宰豬隻後提供給傳統市場，10年來的拍賣量萎縮了30%，所以公司化後力圖轉型。先修建新式屠宰場，再興建嶄新冷凍分切場，就是要加入冷鏈物流通路戰。畢竟大新竹100萬人口每年毛豬需求量是50萬頭，現階段實際拍賣量僅17萬8000頭，還有6成以上的市場可以搶攻，所以未來試營運期每天將增加50頭豬、正式商轉後則是每天增加150頭來供應市場。

縣府農業處長傅琦媺則說，為了降低養豬場的被嫌惡度，除了中央補助，該處也編列預算協助養豬戶改善畜舍高床養豬、回收利用沼液沼渣、使用生物治劑等，並補助豬隻品種改良來降低生產成本。至於豬源調配上，則跟養豬協會合作，讓在地豬進到肉品市場給縣民新鮮的溫體豬肉食用。

