代理孕母爭議再起 石崇良態度保留：入法仍需更多討論

衛福部長石崇良表示，社會對代理孕母有不同看法，政府的態度是尊重各方意見，同時遵守社會共同的大原則，保護個人隱私並尊重每一個人的選擇。（記者邱芷柔攝）

代理孕母議題近日再度引發熱議，衛福部長石崇良今（14）日表示，社會對此仍有不同看法，政府的態度是尊重各方意見，同時遵守社會共同的大原則，保護個人隱私並尊重每一個人的選擇，他強調，未來在「人工生殖法」修法上，也會以同樣的精神持續溝通與討論。

石崇良今天出席「台灣優衣庫公司全球送暖行動發熱衣捐贈社工儀式」，會前接受媒體聯訪時表示，台灣社會對代理孕母仍有不同立場，先前因考題出題曾掀起一波討論，近期事件也再次引起輿論關注，顯示這個議題仍在社會中有不同聲音。

請繼續往下閱讀...

近日有男同志赴國外透過代理孕母生下多胞胎，遭質疑涉及不當取得嬰兒，另一名男同志則公開表示赴美代孕，聲稱「不需產檢」還上傳孕母生產的未遮蔽畫面，引發外界批評缺乏對女性的尊重。

石崇良說，政府面對代理孕母議題的態度就是尊重不同意見，但同時必須遵守社會共同的大原則，包括保護個人隱私、不討論個案，尊重每一位當事人的選擇。他指出，政府未來面對政策調整與法律修訂，也會依循這樣的原則。

代理孕母正反意見難達共識，衛福部「人工生殖法」草案因此脫鉤處理，未將代理孕母納入草案，目前正由行政院審查中。針對未來方向，石崇良表示，這個議題到目前還有很多的這個需要討論跟凝聚共識的地方，所以在立法的部分還是屬於保留態度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法