食安辦前主任看芬普尼蛋：為何前端不能先把關 後端救火的還要被罵？

行政院食品安全辦公室前主任康照洲。（資料照）

彰化縣文雅畜牧場的多批雞蛋陸續檢出農藥「芬普尼」殘留超標，且污染來源指向「飼主直接對雞隻用藥」。對此，行政院食品安全辦公室前主任康照洲表示，為何前端不能先把關，前端放火後端救火，救火的還要被罵？

康照洲在臉書PO文表示，芬普尼蛋又來了，到底是誰的責任？無法認清問題所在，怎麼可能有好的防護政策，蛋雞場1千多家，70億顆蛋到上萬家零售，到底要管源頭還是末端，大家應該很清楚吧。

康照洲指出，這次還有人大肆宣揚農委會時代要求標示可追溯，等發現時早已賣光，追溯有什麼用？每次都是衛生單位市場抽查發掘問題，可是為時已晚（蔬菜水果農藥超標也是一樣），為何前端不能先把關，前端放火後端救火，救火的還要被罵？歷年來一個簡單的蛋卻不斷出問題，在例行農產品抽查，抗生素一直被檢出，雖然微量，但顯示整體環境是不健康的，凡走過必留下痕跡，源頭在哪，農政單位有給過答案嗎？想過要解決嗎？

康照洲直言，芬普尼本就不是合格的蛋雞用藥，農民是因為環境不清潔才使用，卻不去思考如何改善飼養環境。當初在農政單位的壓力下，衛生單位不得不設下殘留標準，讓含有少量芬普尼蛋可以上市，把風險轉介給消費者，這種負面管理（訂了殘留標準，雞農就不會認真維護環境，用藥就愈用愈多，產生負面循環；飼料加抗生素也是一樣），只會讓台灣養殖業走向末路，「如果主管機關還不認真思考政策，台灣養雞就雞雞了」。

