終於編入預算 竹市擬明年3月起加碼0至6歲育兒津貼1000元

終於編入明年度預算！新竹市議員曾資程從2023年起針對市府提出0至6歲育兒津貼加碼1000元的政見，要求市府應趕緊納入預算中，市府今天發布新聞稿稱已研擬明年（2026年）3月起發放育兒津貼加碼補助每月1000元，且相關預算已編列明年度預算送新竹市議會審議，期透過議會審議，減輕家長育兒負擔，鼓勵年輕人多生養及快樂育兒。

市府指出，育兒津貼加碼補助的發放對象為設籍竹市滿1個月以上之幼兒及父母（其中一方），且已領取0至未滿5歲育兒津貼及5歲就學補助的家庭，原領取的補助加上市府加碼後，每月可領取金額達6000元到8000元。另對幼兒已送托公共化、準公共托育服務或就讀與政府合作的平價教保服務機構之家庭，已請領托育或就學費用補助，市府教育處及社會處每年合計投入經費逾11億4384萬元，未來將持續優化托育及教保服務照顧品質，提升托育與教學環境，使幼兒能在優質、專業的環境中成長，也讓更多家庭安心投入職場。

市府說明，竹市育兒津貼加碼補助只要符合發放資格之家庭，家長免提出申請，將由市府直接入帳，目前正在研擬相關作業中，相關預算經費也列入115年度預算並送交市議會審議，盼市議會支持，待預算通過並完成相關行政程序後，將會公告辦理方式及注意事項等規定。

終於編入明年度預算中，新竹市研擬明年3月起加碼0至6歲育兒津貼每月1000元，已編入預算送市議會審議。（資料照）

