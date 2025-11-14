台南新市鐵路立體化可行性研究 交通部允加速後續審議作業

交通部現勘台南市新市地區鐵路立體化相關規劃與沿線平交道情形。（交通局提供）

台南市新市地區鐵路立體化可行性研究，已於去年11月提送交通部審議，交通部今（14）日實地勘查，瞭解相關規劃與沿線平交道情形，允諾將協助加速辦理後續審議作業。

台南新市地區受南科發展外溢效應影響，人口成長，民眾通勤、生活往來交通需求增加，區內多處平交道，造成尖峰時段交通延滯。交通局長王銘德表示，新市鐵路立體化經綜整考量工程技術、交通改善、經濟效益、財務等面向，採高架改建較為可行，高架路段南端起自高鐵橋下，北至南科站南側恢復平面，長約4.6公里，沿線將可消除5處平交道及1處車行涵洞，另因現有新市車站位於鐵路高架爬升路段，須配合將新市車站北移約2公里，新市站新址及原址周邊將配合調整土地用途及分區。

交通部鐵道局主任秘書陳慧君等人今天前往現勘，實地瞭解新市鐵路立體化起、終點、中正路平交道、光華街平交道及北移後新市站區位等重要節點，以及沿線概況，認為具實務可行性，將協助加速後續審議程序，以利可行性研究報告早日核定。

台南新市鐵路立體化的高架路段，規劃南端起自高鐵橋下，北至南科站南側恢復平面，長約4.6公里，沿線將可消除5處平交道及1處車行涵洞。（交通局提供）

