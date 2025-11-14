海象不佳！花嶼封島已6天 望安公所緊急包船16日運送民生物資

花嶼因颱風及東北季風共伴效應，已封島多日。（記者劉禹慶攝）

台灣最西島嶼-澎湖花嶼，因鳳凰颱風加上東北季風共伴效應，自11月9日封島至今，已邁入第6天，島上民生物資供應緊張，望安鄉公所今（14）日緊急決議，16日雇用船隻運送民生物資，但因不能載客，對於離島民眾就醫影響很大，讓花嶼村民透過社群網站向外求援。

花嶼村民表示，自11月9日起，已停航6天了，未來15天看氣象，交通船也都不會開航，後天（16）日，是近期風浪最小的日子，望安鄉公所緊急核准承租包船航行，但如果像上次承租「光正陸號」船，只能載貨，不能載人，對村民健康造成威脅。

村民不滿表示，政府美其名協助離島物資運送，卻不知島上無任何醫師，村民無法就醫，慢性疾病患者及傷病需回診、復健者，均無法前往就醫，公務機關單位卻仍然沾沾自喜，自認功德圓滿，真正活在平時時空，不知人間疾苦；同時這個10天包船期過了，下個10天又如何？再祈禱-天佑花嶼、島民平安。

望安鄉公所表示，為辦理114依據中央機關公告金額採購招標辦法第5條「公告金額十分之一以下採購之招標，得不經公告程序，逕洽廠商採購，免提供報價或企劃書」辦理。因受颱風及東北季風影響天候海象，花嶼已停航多天，為提供花嶼村民交通及民生物資需求，遂請海有航運股份有限公司於16日執行馬公至花嶼（來回）1趟次，計新臺幣6萬元整。針對島上民眾就醫問題，澎湖縣議員陳佩真向澎湖縣政府求援，解決離島民眾交通問題。

望安鄉公所包船，運送民生物資給花嶼，但無法載客。（記者劉禹慶攝）

