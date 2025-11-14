新港藝術高中20週年校慶 鄭淑琴、何宗烈聯展揭幕

油畫藝術家何宗烈（左）致贈作品給新港藝高校長任以真（右）。（記者王善嬿攝）

國立新港藝術高中慶祝創校20週年，14、15日舉辦2天校慶系列活動，校方邀請新港在地企業家兼藝術家何宗烈，及75歲刺繡藝術家鄭淑琴舉辦藝術聯展，兩人今分別致贈一幅作品給新港藝高，祝賀新港藝高20週年校慶快樂。

新港藝高校長任以真表示，慶祝創校20週年，2天系列活動除校內拔河、大隊接力等運動賽事，今舉辦藝術聯展，下午邀請國立台灣交響樂團弦樂五重奏演出；明天上午8點半，在新港奉天宮前舉行「敬迎新藝媽師生踩街」，10點演出反毒歌曲，藝文、運動活動滿檔，讓參加的師生、校友與民眾回顧校史、感受20年校風傳承。

請繼續往下閱讀...

「鄭淑琴、何宗烈藝術聯展」今為校慶活動打頭陣，鄭淑琴曾在創校9週年致贈以校徽創作的刺繡作品，事隔11年再度回到新港藝高舉辦展出，她表示，此次展出作品中，以鳥與錦鯉作品，代表祝福學生在校學習直到畢業外出發展，再雙雙對對成家並出人頭地的心意。

何宗烈的好友、前新港文教基金會董事長陳政鴻引言說，何宗烈就讀新港國小、新港國中，還是嘉義高工傑出校友，無論家庭或事業都用心付出、經營，雖是理工男卻愛好藝術，透過藝術創作描繪他內心的聲音。

何宗烈表示，用抽象語言及明亮色彩創作，感性的一面得到抒發與療癒，藝術是一種精神訓練，面對事業要學會抉擇與承擔，面對畫布要學會觀察與感受，兩者看似不同但本質都是要求要誠實面對自己，回新港展出，是回饋這片土地的餵養，也提醒自己記得初心、當初的方向。

刺繡藝術家鄭淑琴（左）致贈作品給校長任以真。（記者王善嬿攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法