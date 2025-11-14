甲仙、五泉市芋頭結緣 陳其邁問日本小學生「吃火鍋加不加芋頭？」

甲仙國小學生介紹甲仙特產梅子、芋頭、竹筍。（記者葛祐豪翻攝）

同為芋頭盛產地的高雄甲仙國小與日本新潟縣五泉市巢本小學，今（14日）進行線上友好交流，兩校學生熱情互動，高雄市長陳其邁特別錄製影片，邀請五泉市的好朋友造訪高雄，更幽默問學生：「吃火鍋加不加芋頭？」

巢本小學首先以中文自我介紹開場，「因為名字的中文很難，練習很多次後，可以成功自我介紹很有成就感！」獲得甲仙國小學生熱情回應，巢本小學也輪番介紹五泉市著名的鬱金香、里芋及豐富的特色文化，更調查校園內的人氣排行榜與高雄學生分享，最高人氣的卡通哆啦A夢與電玩遊戲，讓甲仙國小學生樂喊台日果然是好朋友！兩校也透過台灣版「海帶拳」與日本版「黑白配」進行趣味對決，現場氣氛熱絡。

甲仙國小學生也介紹甲仙特產梅子、芋頭、竹筍及特色製品，每年芋筍節甲仙大橋限定的「偶泥貓」也讓日生大喊「卡哇伊！」台日學生熱絡討論雙邊美食，巢本小學學生一聽到台灣到處都買得到珍奶，立刻敲碗想趕快到高雄玩！甲仙國小也分享歷經八八風災，學校拔河隊參加全國賽，成為社區重振的力量，並被拍成記錄片「拔一條河」，展現甲仙堅韌的生命故事。

高雄市長陳其邁特別錄製影片，鼓勵台日學生帶著熱情與好奇心相互交流學習，也邀請五泉市的好朋友造訪高雄，更幽默問學生：「吃火鍋加不加芋頭？」

五泉市長田邊正幸今天也親自出席交流，指出五泉市因為與高雄甲仙同為芋頭盛產地而建立友誼，雙邊國小更以芋頭為主題開啟交流，希望這份芋頭緣可以讓台日交流更緊密。

高雄市行政暨國際處處長張硯卿指出，長期對台友好的五泉市長田邊正幸，去年率團訪高，特地前往甲仙區瞭解芋頭栽種及芋頭商品推廣，對甲仙芋頭蛋糕捲、芋頭西米露及山芋炊飯等創意料理讚不絕口，五泉市更曾為高雄募捐山陀兒颱風賑災金，令人感動。

日本新潟縣五泉市巢本小學師生（圖），與甲仙國小進行線上友好交流。（記者葛祐豪翻攝）

