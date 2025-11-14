宜蘭暴雨學校地下室灌水慘況曝光 縣府啟動專案補助

國華國中地下室慘況，教具教材慘遭水淹。（縣議員黃琤婷提供）

鳳凰颱風暴雨，宜蘭災情慘重，學校也難倖免。縣議員黃琤婷指出，這次暴雨造成多所學校地下室淹水，包括羅東國中、國華國中等多所學校，大量體育器材與教具泡水毀損，損失數百萬元，縣府教育處應提報災損，啟動專案經費補強，協助學校快速復原；縣府表示，將啟動專案補助。

黃琤婷說，這次淹水是整個地下空間遭雨水倒灌，學校地下室嚴重積水，體育用品、球具、啞鈴、訓練器材全數漂浮散落，木製器材泡到變形脫膠，金屬器材出現鏽蝕，許多設備已無法修復，教具倉庫也是一片狼藉，教材散落一地，整個空間全面受損。

她表示，學校地下室出入口坡道完全被淹沒，鋼捲門淹沒濁水下，校園排水量能明顯不足，看到這些畫面很心痛，這種災損不是任何一所學校可以自行吸收，從體育器材到地下室整修，羅東國中的損失初估數百萬元，其餘受災學校也面臨相同壓力，縣府與中央必須盡速投入經費支援。

黃琤婷要求教育處提出短、中、長期改善計畫。短期應立即更換或增設抽水設備、補齊擋水板與逆流防護，中期需改善排水坡度、更新逆流閥、強化機電室與設備防水等工程，長期則應重新評估地下空間用途，改善校園周邊排水瓶頸，讓淹水事件不再重演。

縣府表示，已持續盤點各校受損情形，針對受損嚴重的體育器材、教具等設施設備將予以專案補助，後續行政程序皆從簡、從速、從寬認定，校園環境清潔、消毒等復原工作也將提供協助，確保學校環境安全無虞，協助恢復正常運作。

羅東國中也是同樣情形，地下室雨水倒灌。（縣議員黃琤婷提供）（記者游明金攝）

羅東國中地下室出入口坡道被洪水淹沒，校園排水量能不足。（縣議員黃琤婷提供）

