國道貨車載雞籠、太空包沒綑緊釀禍 還有木棍散一地24車受害

國2大竹交流道附近，車輛過彎「太空包」甩飛至車道。（高公局提供）

交通部高速公路局今天（14日）指出，近期國道發生多起因貨物未捆紮牢固導致掉落的事件，包括雞籠、太空包，甚至大綑木棍散落在國道上，其中木棍散落更釀成24台車都遭受波及。

許多貨車車主不把貨物捆綁好就上國道，常常釀禍，牽連其它車輛遭殃。高公局指出，在11月7日上午於國道1號北向台南下營路段，發生車輛所載「雞籠」掉落砸中他車；同日下午，國道2號大竹交流道附近，一輛貨車過彎時，車上的「太空包」甩飛至車道上。

11月7日晚間，在國道3號南向330.5公里處，再發生鐵製品散落車道事件，造成10輛小客車受損；而隔天11月8日清晨，國道1號北向91.2公里處更發生木棍散落，波及24輛小客車的事故。

高公局指出，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第21條第1項第1款規定，貨車行駛高速公路，裝載貨物應嚴密覆蓋、捆紮牢固，違者可依「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第11款，處駕駛人3000元到6000元罰鍰。

若所載貨物滲漏、飛散、脫落或掉落，更可依同條例第30條第1項第2款，處駕駛人9000元到1萬8000元罰鍰。另依「國道散落物處理收費要點」，散落物由高公局協助處理者，處理費以封閉車道數及處理時間予以計算，且由駕駛人或汽車所有人負擔。

國1北向91.2公里，木棍散落車道波及24輛小客車。（高公局提供）

