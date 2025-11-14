基隆工地施工又釀鄰損 民宅內出現大天坑！

基隆市中山一路某工地施工造成鄰宅地基流失出現天坑。（記者盧賢秀攝）

基隆市中山一路一處工地施工，造成緊鄰民宅地板今天上午出現1個大天坑，市府工務處與第三方公正單位技師和議員到現場勘查，要求工地停工並立即回填，避免災情擴大，工地周邊百餘戶民宅將進行安全鑑定。工地業者表示會負責。

中山一路261巷一處工地正在開挖地下室，已多次造成損鄰，先前都是裂縫做了修補，今天上午卻發生鄰宅地板塌陷。

林姓屋主表示，該處是辦公家具倉庫，今天上午11點多來巡視時，一開門發現緊鄰工地的地板塌陷了約8公尺寬的坑洞，坑洞內都是水，家具也掉入坑內。

中山區民治里長黃國偉、市議員宋瑋莉、施偉政、中山區長陳錫洺和市府都市發展處長謝孝昆陸續趕到現場，據初估天坑的面積約20平方公尺左右，深度不詳。

據指出，工地施工半年前曾造成民宅龜裂，裂縫超過警戒值，曾經要求業者停工改善，復工不久又造成民宅天坑，宋偉莉和施偉政都要求市府要嚴格把關，並清查損鄰、修復。

謝孝昆表示，已責成廠商立即停工，並做緊急的回填等處理，先前損鄰案曾要求業者停工，做地質改善，結構技師審查後才同意復工，今天還是發生這樣嚴重的狀況，等工地回填穩定後，會要求技師做全面透地的雷達檢測，地下室開挖深度5倍距離的民宅都會全面做鑑定，約有上百戶民宅，以確保民眾的安全。

市府都發處長謝孝昆（右二）興議員宋瑋莉（左）施偉政（右）勘查民宅出現天坑。（記者盧賢秀攝）

