番路鄉農會攜手故宮推聯名茶果子冰淇淋 兼具美味與文化美學

番路鄉農會攜手國立故宮博物院推出故宮聯名款茶果子冰淇淋，掀搶購熱潮。（番路鄉農會提供）

台灣國際茶葉博覽會與台灣國際咖啡展今起至17日在台北南港展覽館一館登場，嘉義縣番路鄉農會主打多項創新商品，其中攜手國立故宮博物院推出故宮聯名款茶果子冰淇淋，將阿里山茶、柿餅及〈綿壽萬禩〉元素融入外盒設計，兼具美味與文化美學價值，外觀雅緻、風味獨特，呼應茶鄉文化與藝術美學的結合，開賣即引起熱烈搶購。

除了茶葉與柿產品，番路鄉農會跨界合作展現品牌創新力，與台啤、阿里山林業鐵路打造聯名款「神木之約」系列商品，還有阿里山玫瑰花茶禮盒、「柿葉研萃」系列商品。

今還舉行2025全國茶與咖啡分類分級評鑑聯合頒獎典禮，番路鄉茶農、咖啡業者表現亮眼，第5屆台灣產銷履歷茶分類分級TAGs評鑑中，黃昶升、鄧友仁與鄧仕禎父子，分別在清香型球形烏龍茶獲優選；台灣咖啡分類分級TCAGs評鑑競賽中，珍5吉咖啡莊園、自在山林咖啡農莊、飲山郁與佳禾咖啡莊園，分別獲水洗處理組、其他處理組優選，展現阿里山高山咖啡精湛品質。

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，番路鄉有豐富的高山茶園與多元農產，農會長年推動品牌整合與加工創新，讓茶、柿、咖啡3大產業形成協力效應，希望透過茶博會這個重要平台，讓更多人認識番路的農產魅力。

趙幸芳說，未來番路鄉農會將持續推動產銷履歷制度與品質分級，鼓勵青年農民投入永續農業，並持續開發更多在地農特產品加工商品，從飲品延伸至甜點、冰品、餐桌創意，展現番路農產的無限可能。

台灣國際茶業博覽會登場，嘉義縣展售高山好茶。（番路鄉農會提供）

嘉義縣番路鄉農會此次參展，主打多項茶、咖啡、柿子創新商品。（番路鄉農會提供）

