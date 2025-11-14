銅板傳愛持續20年 仁德農會竹筒捐助家扶累計逾350萬

仁德區農會剖開認養的愛心竹筒，清點善款，捐助北台南家扶。（北台南家扶中心提供）

台南仁德區農會持續響應家扶的愛心竹筒助貧計畫，今天再度剖開全新「認養」的27支，清點存入的銅板，加上各界慷慨解囊的紅包，以及義賣的所得等，逾45.7萬元全數捐出；仁德農會推動竹筒傳愛已20年，不曾間斷，累計捐助北台南家扶中心金額超過350萬元，熱忱令人感佩。

仁德區農會今天辦理愛心竹筒回娘家活動，在總幹事曾佳哲率先捐萬元的號召下，員工們與在場人士熱情響應，再募得逾170份紅包，金額合計超過30萬元。

請繼續往下閱讀...

家政班的婆媽們隨後進行剖竹筒、送愛心，一起清點1年來所存入的零錢，「聚沙成塔」的銅板，共逾8萬元，成果豐碩。

現場青農、四健會，以及家政、高齡班也進行聯合義賣，再募得逾7萬元，連同現金紅包、愛心竹筒的善款，一併捐助給北台南家扶。

曾佳哲表示，與家扶結緣於2016年，當時因有弱勢孩子考取優質大學，卻沒有能力就讀，家政班成員開始認養竹筒愛心撲滿，持續迄今已20載，義行從未中斷過。

曾佳哲說，1個人助貧，勢單力薄，若結合同事們一起做，才能達到積少成多的更大效益，20年來，有更多員工、青農加入扶幼行列，充分發揮銅板傳愛的精神。

曾佳哲每年都拋磚引玉先捐贈1萬元，理事長陳木發、常務監事蔡壬癸等農會幹部都隨之響應，並帶領員工與家政班成員繼續認養竹筒，支持家扶。

適逢仁德農會創立100週年，25位平均超過70歲的阿公、阿嬤，以勁歌、熱舞的表演為今天的活動皆開序幕。

近年來，四健、家政成員，以及青農都陸續加入「您買、我捐」的愛心行列，而今天現場也進行義賣，所得全數做為家扶歲末寒冬計劃的助學金之用。

北台南家扶主任李桂平說，今年因經歷地震、風災，對經費籌措造成不小影響，感謝仁德農會的全力相挺，讓寒冬送暖的工作，注入最大的能量。

李桂平推崇仁德農會除了永續善行之外，還是具有溫度、愛心的工作團隊，更積極鼓勵夥伴們參與家扶的公益計畫，每支竹筒都有著濃郁的人情味，創造出銅板傳愛的奇蹟。

仁德區農會持續響應北台南家扶的愛心竹筒認養計畫，並捐助現金紅包、進行義賣，全力募集善款，各界迴響熱烈。（北台南家扶中心提供）

仁德區農會總幹事曾佳哲（左1）號召下，各界踴躍捐贈現金紅包，力挺北台南家扶中心。（北台南家扶中心提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法