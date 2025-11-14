遊戲中學習防災 南科消防分隊巧思設計互動遊戲

南科消防分隊設計消防造型鎖互動遊戲，讓大小民眾可以在遊戲中學習正確的防災知識。（南科消防分隊提供）

第19屆南科太陽能模型車親子挑戰營，明（15）日將在南科管理局前廣場舉行，因應天氣逐漸轉涼，為了加強民眾防範一氧化碳中毒等防災觀念，台南市南科消防分隊也將在現場設攤，結合趣味闖關遊戲，讓大小朋友可以在遊戲中學習正確的防災知識。

南科消防分隊以「鎖住幸福，解鎖防災新體驗」為主題，設計「消防造型鎖」等一系列互動關卡，包含長者與身障者避難觀念、防範一氧化碳中毒、瓦斯安全及爆竹煙火注意事項等，參加者須找出正確答案的鑰匙，才能成功解鎖，完成任務者，還能獲得消防車造型紀念鎖。

請繼續往下閱讀...

南科消防分隊常發揮巧思，將防災知識與互動遊戲結合，過去也曾運用扭蛋等遊戲進行宣導，加強大小朋友的印象，反應相當熱烈，第四大隊大隊長蔡國保表示，希望透過互動式遊戲，不僅能拉近消防人員與民眾的距離，也讓防災觀念更深入人心。

他也提醒民眾，天氣轉涼，使用燃氣熱水器時務必保持通風，若家中有長者或身心障礙者，更要留意防火安全，並確保家中設有住宅用火災警報器。

南科消防分隊宣導活動常結合遊戲與消防相關的紀念品，吸引大小民眾參與。（南科消防分隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法