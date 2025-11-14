成大秋季蘭展 潑墨秋石斛奪冠成為全場焦點

來自台灣各地的協會成員帶著多年心血培養的得意之作，參加成大校慶蘭展。（成大提供）

國立成功大學慶祝94週年校慶，「第14屆秋季蘭展—成蘭之美」自即日起至11月18日在成功校區總圖書館登場，館內多株蘭花同時綻放，淡雅花香讓圖書館成為充滿藝術與自然氣息的展場。

成大秋季蘭展已連續舉辦14年，是台灣少數的秋季蘭展，雖然規模不大，但作品精緻，深受蘭友喜愛。今年展出的蘭花類型多元，包括石斛蘭、蝴蝶蘭、嘉德麗亞蘭等，尤其秋季特有品系，更是展覽中的亮點。

本屆最受矚目的全場總冠軍由楊炎坤獲得。他的作品「潑墨秋石斛（Den. Burana pink）」屬於秋石斛系列的變異藍花品種，花瓣具有獨特的層次與如潑墨般的紋路。楊炎坤長期細心栽培，使植株健康茁壯，今年更同時抽出15支花梗、盛開286朵花，整體花態飽滿又優雅，最終獲得評審一致青睞，奪下最高榮耀。

另一位花友翁國慶的表現也十分亮眼。他展出包含2株巴西原生種香花紫紋嘉德麗亞蘭（Cattleya violacea）和沃克嘉德麗亞蘭（Cattleya walkeriana）育成的F1子代，皆有濃郁的香甜芬芳，因優秀的整體表現而榮獲高分。

蘭展由成大蘭花研發中心與台灣蘭花育種者協會合作舉辦，並邀請美國蘭藝協會（AOS）評審團與會，評審採國際規格，分成嘉德利雅蘭、仙履蘭、蝴蝶蘭及其他蘭屬共4組。

成大表示，秋季蘭展呈現的不只是花的美感，更透過展示與工作坊結合科普教育、人文美學，歡迎民眾來成大總圖（週日閉館）感受秋季限定的蘭韻魅力。

成功大學總圖書館蘭花齊放，為圖書館增添馥郁香氣。（成大提供）

