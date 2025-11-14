新車輔助駕駛屢釀國道嚴重車禍 高公局：6狀況系統無法辨識

輔助駕駛系統可能無法辨識的6種情況。（高公局提供）

許多新車輛有配備輔助駕駛系統，但系統效能太差、無法辨識道路狀況，加上許多駕駛人太依賴車輛輔助駕駛，導致嚴重車禍。交通部高速公路局今天（14日）指出，有6種情形車輛輔助駕駛無法辨識道路狀況，極可能引發車禍。

高速公路局指出，各大車廠陸續推出具備「輔助駕駛系統」功能的新型車款，以降低駕駛負擔、提高行車舒適；但高公局特別提醒用路人—輔助駕駛系統非自動駕駛，用路人仍須為車輛駕駛行為負責。

高公局表示，目前市面上的車輛輔助駕駛系統多數具備主動定速巡航（ACC）、自動緊急煞車（AEB）、車道維持輔助（LKA）等功能，但其反應、判斷能力仍不足以取代真人駕駛。

高公局指出，有6種狀況下，輔助駕駛系統無法辨識，例如當與前車速差過大、前車未行駛於車道正中間、前車突然轉向或切入、行駛路型特殊、大雨、濃霧、強光等用路環境、前車外型特殊等，若過度信任輔助駕駛系統而鬆懈注意力，當系統無法正確或即時判斷路況時，即可能發生事故。

高公局提醒駕駛人使用輔助駕駛系統時應特別注意，第一是不同品牌與車款的輔助系統能力差異極大，使用前應詳讀駕駛手冊或相關說明書，切勿以為車輛能「自動駕駛」。科技雖能協助駕駛，但駕駛本人才是防制事故發生的最後一道防線。

第二是保持專注駕駛：開啟輔助駕駛系統時，雙手仍須握穩方向盤，雙眼須隨時注意前方路況。第三是隨時注意系統告警訊息，隨時注意輔助駕駛系統運作狀況，並在系統發警告時立即採取適當動作。

