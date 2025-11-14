桃園市新住民暨多元文化故鄉季週日登場 表演、美食精彩可期

「114年桃園市新住民暨多元文化故鄉季」週日將在桃園藝文廣場登場。（桃園市政府提供）

「114年桃園市新住民暨多元文化故鄉季」16日上午10點將在桃園藝文廣場登場，除邀韓籍啦啦隊成員李多慧、金曲歌王謝宇威等人帶來舞台表演外，還有異國美食市集、穿越時光服飾體驗、親子異國DIY，精彩可期。

桃園市政府婦幼發展局、原住民族行政局、客家事務局聯合主辦的新住民暨多元文化故鄉季，以「多元文化、世界桃園」為主題，融合十餘國的異國風情、美食饗宴、文化展演，邀民眾利用週末假期前來感受跨國文化的魅力。

舞台表演共邀來20組新住民、原住民、客家演出團隊演出，還有李多慧、謝宇威、閻奕格、男團黑旋風等輪番登台，婦幼局表示，當天將由副市長王明鉅頒發「新住民楷模表揚」，表揚教育推廣、社區服務、文化傳承、公益投入等領域表現出色的新住民代表等。

活動現場還設置70攤以上的美食市集、8種DIY手作體驗、9種異國服飾體驗，加上參加闖關活動有機會抽中「日本大阪機＋酒5日雙人套票」，要讓民眾玩得開心還有機會抱回大獎。

